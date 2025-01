¿Cómo hacer stream correctamente en YouTube y Spotify?

Cuántos de nosotros no tenemos a un artista o grupo favorito al que buscamos apoyar constantemente cuando estrenan sus nuevos proyectos musicales.

Anteriormente, comprar sus discos, pedir que reprodujeran sus canciones en la radio o televisión era suficiente para apoyarlos con el éxito de su música.

Sin embargo, con la invención de las plataformas streaming la dinámica cambió y ahora es importante reproducir sus canciones en Spotify o YouTube. Esto lo posicionará en los mejores lugares de las principales listas musicales.

Pero, para lograr hacer un stream correcto, no solo se trata de reproducir una y otra vez sus canciones en cada plataforma. Varias fanbases de artistas han creado guías para poder hacer stream correctamente y las cuales les han funcionado bastante bien al momento de apoyar a sus ídolos.

Por ello, en Tech Bit de EL UNIVERSAL te traemos los pasos que debes seguir para hacer un stream correcto en las dos plataformas más importantes de la música.

- Cómo hacer stream correctamente en YouTube

Abre la plataforma de YouTube desde cualquier dispositivo.

Asegúrate que la opción de "reproducción automática" este desactivada.

Busca manualmente el título del video, no lo reproduzcas si te llega a aparecer en la página principal de YouTube.

Haz click en el video oficial. Verifica que sea el canal correcto, de lo contrario podrías estar dando "vistas" a canales falsos.

Asegúrate que el video esté en una calidad superior a 480p.

Mira el video de principio a fin, sin pausarlo y sin adelantarlo o atrasarlo.

Posteriormente ve unos 4 o 5 videos diferentes, ya sea del mismo artista o de otra temática totalmente distinta.

Cuando hayas visto los otros videos, regresa al paso tres y comienza de nuevo.

- Cómo hacer stream correctamente en Spotify

Ingresa a la plataforma de Spotify.

Añade la canción a la que quieres dar stream a una playlist que te guste o crea una. Te recomendamos que esta tenga canciones de diferentes artistas y géneros.

Debes añadir la canción una vez más a la playlist después de 3 o 4 canciones. Cuando intentes esto Spotify te mandará una alerta preguntándote si deseas volver a agregar la canción a la playlist, elige la opción "agregar de todas formas".

Desactiva la reproducción aleatoria o en bucle.

Reproduce tu playlist.