¿Cuáles son los beneficios de tomar cerveza?

En temporada invernal parece sorprendente tomar una cerveza bien fría, sin embargo, países como Alemania o Austria con característicos climas fríos, suelen beberla por múltiples razones además de ser un icono de la cultura alimenticia de tales regiones, y algunas de ellas tienen que ver con los beneficios a la salud que la cerveza aporta.

En Menú te contamos de algunos de los malestares y ligeros padecimientos que la cerveza puede ayudar a tratar, en compañía de una alimentación balanceada, ejercicio y el acompañamiento de un especialista médico.

Podría evitar ataques cardíacos

De acuerdo con The Nutrition Source, un boletín médico de la Escuela de Salud Pública de Harvard, hay varios estudios que descubrieron la relación entre el consumo moderado de alcohol y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres. Esto se debe a que el alcohol como la cerveza, eleva los niveles de lipoproteína de alta densidad o "colesterol bueno", que se asocian a una mayor protección contra enfermedades cardíacas.

También se relaciona con la prevención de formación de pequeños coágulos sanguíneos que pueden bloquear las arterias del corazón, el cuello y el cerebro, causas comunes de un accidente cerebrovascular.

Sin embargo, aumentar el consumo de alcohol "a más de 4 bebidas al día", puede causar el efecto totalmente contrario y aumentar el riesgo de hipertensión, ritmos cardíacos anormales, accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos.

Evitaría el desarrollo de diabetes

Según un artículo de la cadena NBC News, gracias a un estudio publicado por la revista de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, se descubrió que las personas que beben entre 3 y 4 veces por semana tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes que quienes nunca beben. Esto se debe a que el alcohol permite una mejor asimilación de la insulina en el cuerpo.

De hecho, hablando de cerveza, fueron los hombres que disfrutan entre una y seis cervezas por semana quienes tienen un riesgo un 21 por ciento menor de desarrollar diabetes, frente a otros que no beben nunca.

Contribuye al cuidado intestinal

En el mismo artículo de la NBC, se detalla que la cerveza contiene vitaminas B, fósforo, ácido fólico y niacina, además de una gran cantidad de proteínas y algo de fibra, por lo que, teniendo en cuenta niveles de alcohol, calorías y otros aspectos, a esta bebida se le conoce como el pan líquido, que goza de beneficios como poder prevenir la osteoporosis, de acuerdo con una investigación preliminar de Bamforth, donde también se asegura que la cerveza puede contener probióticos que alimentan a las bacterias buenas de nuestro intestino.

En este mismo sentido, en otro estudio se destacan los polifenoles de la malta y el lúpulo de la cerveza, dos componentes activos importantes que interactúan con el microbioma intestinal, los cuales tienen beneficios antiinflamatorios, anticoagulantes y antioxidantes, por mencionar algunos.

Podría mejorar la función cognitiva

De acuerdo con un artículo de National Library of Medicine, del Centro Nacional de Información en Biotecnología del gobierno de Estados Unidos, "el consumo moderado y regular de alcohol se asoció con una mejor función cognitiva en comparación con no beber o beber con menor frecuencia. Esto sugiere que los efectos cognitivos beneficiosos del consumo de alcohol pueden lograrse con niveles bajos de consumo que es poco probable que estén asociados con efectos adversos en una población que envejece".

Evitar el exceso y consultar a su médico

Pese a que hay estudios que demuestran que consumir alcohol con moderación puede traer múltiples beneficios a la salud humana, siempre es mejor preguntar a algún médico o nutricionista antes de seguir cualquier receta, tomar algún tipo de tratamiento o cambiar la forma de alimentación que usualmente lleva.

Si bien, el consumo de alcohol puede ser de ayuda, también puede contribuir a aumentar enfermedades como el alcoholismo o padecimientos en personas que no debrían ingerirlo por cuestiones médicas. Evitar el exceso y guiarse a través de tratamientos médicos especializados y personalizados son las mejores opciones de conseguir este tipo de beneficios.