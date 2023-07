Cómo identificar problemas de circulación en la sangre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- La circulación de la sangre es uno de los más graves problemas que puede tener una persona, pero conociendo algunos síntomas, los afectados podrán salir adelante.

Lo cierto es que en algunas ocasiones pueden manifestarse desde sensaciones leves, como el adormecimiento de una pierna después de estar sentado por mucho tiempo, hasta situaciones que representan un riesgo para la vida, como la formación de coágulos de sangre.

De acuerdo con el portal Modern Heart and Vascular dicha situación nace cuando el flujo de sangre hacia una parte específica del cuerpo se reduce. Hay que destacar que no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de otros factores subyacentes. Es esencial conocer las posibles causas de la mala circulación y estar atento a los signos para asegurar un cuerpo lo más saludable posible.

Entumecimiento y hormigueo: Este síntoma puede ser provocado por una irritación en los nervios. Por ello, se percibe poca sensibilidad en estas extremidades. Algunas de las causas pueden ser no solo por enfermedades, sino por permanecer en una postura incorrecta. Así mismo, la presión provoca obstrucción del flujo sanguíneo que afecta los nervios.

Frío en las manos y en los pies: El sitio web señala que la falta de flujo sanguíneo disminuye la temperatura de las manos y los pies y, según explica, el cuerpo intenta llevar oxígeno a otras partes del cuerpo como el corazón.

Hinchazón en las piernas: La hinchazón suele estar causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. Esta tiene muchas causas, como el consumo excesivo de sodio o complicaciones con los riñones, entre otras.

Talones agrietados: Se trata de fisuras que pueden empeorar si no se les da un tratamiento adecuado. Por esto, recomienda humectarlos al menos dos veces al día, señalando que algunos productos tienen componentes suavizantes que ayudan a retirar la piel muerta.