Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin abrir la conversación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- WhatsApp sigue posicionándose como la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Gracias a su gran cantidad de funciones se ha convertido en una herramienta práctica y sencilla de usar. Hoy, en Tech Bit, te presentamos uno de los trucos más buscados: cómo leer los mensajes sin abrir la conversación.

Y es que, sin importar los motivos de por medio, es cierto que, en ocasiones, los usuarios buscan la manera de leer los mensajes de alguna conversación sin que esta sea abierta, con la finalidad de estar enterados de lo que les han escrito y que el otro contacto no se pueda percatar de lo sucedido. Y hay maneras de lograrlo.

---Truco para leer los mensajes de WhatsApp sin abrir la conversación

Ya sea porque los usuarios están ocupados, no tienen tiempo para iniciar una conversación, quieren responder con más calma, o por cualquier otro motivo, no siempre se está dispuesto a abrir el chat, y afortunadamente existen trucos que pueden facilitar la visualización de los mensajes.

Quizá el truco más sencillo y utilizado para previsualizar las conversaciones es a través de la barra de notificaciones, una herramienta disponible tanto para el sistema operativo iOS como Android. Esta función en el celular es la que permite, con tan solo deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, se habilite una pestaña donde aparecen todas las notificaciones, incluyendo las de WhatsApp.

Desde la barra de notificaciones los usuarios pueden previsualizar los mensajes que les han sido enviados y leerlos sin necesidad de entrar a la conversación. Sin embargo, la desventaja es que este truco solo funciona para los mensajes entrantes, y no para toda la conversación.

La segunda opción es crear un widget para WhatsApp. Para ello, ve a una parte vacía en la pantalla de tu celular y presiona hasta que te aparezcan una serie de cuadros o la función de widgets, elige el que sea compatible con la app de mensajería y dale aceptar. Desde ahí podrás ver los mensajes sin tener que abrir el chat.

Otra opción que también es funcional, e incluso puede revelar mensajes que ya han sido leídos con anterioridad, está dentro del mismo WhatsApp. En este caso lo que tienes que hacer es abrir la versión web de la plataforma y posicionarte en el chat que quieres revisar, de esta manera se desplegará una pequeña ventana con los últimos mensajes.

En este caso, los usuarios tendrán la oportunidad de visualizar los mensajes que les han sido enviados sin la necesidad de abrir la conversación. Eso sí, como al utilizar este truco se debe de ingresar a la aplicación, es muy seguro que aparezca su conexión en línea en caso de tener dicha función activa.

---Desactiva la función de visto para que no sepan que leíste los mensajes de WhatsApp

Por último, la aplicación de WhatsApp cuenta con una función desde hace tiempo que te permite desactivar las palomitas de color azul, las cuales sirven para que el otro contacto sepa que su mensaje fue leído.

Con tan solo ingresar a la configuración de la app y anular las confirmaciones de lectura, ninguno de tus contactos podrá ver que has leído su conversación.

De esta manera, al momento de abrir el chat, este siempre se marcará solo con dos palomitas de color gris, lo que indica que el mensaje ha sido recibido, más nunca se sabe si fue leído. Cabe resaltar que la función solo aplica para chats individuales, pues las conversaciones en grupo quedan exentas de esta herramienta y siempre se recibirán las confirmaciones de lectura.