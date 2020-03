¿Cómo llevar mi negocio al mundo digital?

Actualmente el mercado digital y la confianza en él han crecido bastante alrededor del mundo. Tan solo en nuestro país las compras online presentaron un crecimiento del 24% durante el año pasado generando poco más de 490 mil millones de pesos, mientras que ya ocho de cada 10 usuarios de internet en México declaran haber realizado por lo menos una compra por internet, según la Asociación de Internet MX. Sin embargo. Este crecimiento es bien percibido por todos, especialmente por negocios que están basados en procesos tradicionales y aunque dar el paso hacia el mundo digital requiere de ciertas habilidades, realmente no es complicado si se siguen paso a paso algunas recomendaciones.

En entrevista con Philippe Boulanger, director de eShow México, descubrimos que el acercamiento de estas herramientas a negocios pequeños es un proceso tan sencillo como los propios dueños quieran que sea, dependiendo de la disposición que exista a obtener la información adecuada y ponerla en marcha. "Toda la información sobre estas herramientas está en internet. Al hablar de capacitación pensamos en programas especializados sin embargo también hay mucha ayuda de gratuita para entender cómo mi negocio o empresa se puede subir al terreno digital. Hay muchas alternativas de comercio", comentó.

Dar el primer paso quizás no resulta tan sencillo pues además la naturaleza del propio negocio dictará el camino que se deba seguir, pero aun así existe un eje principal en el que se puede aprender de forma general lo básico del mundo digital y su beneficio directo a nuestro negocio.

"Si hablamos de estrategias de marketing digital podemos mencionar a Google y sus herramientas como Maps, aunque también se debe valorar la importancia de las redes sociales que permiten hablar con tus comunidades y clientes ayudando las ventas de tu producto. Además hay que sacar ventaja de los marketplaces, en México calculamos que hay cerca de 40 o 50 que ayudan a las empresas a tener más canales de venta", agregó Philippe.

Claro que habrá momentos donde atender este tipo de aproximaciones digitales se sienta como una necesidad por razones económicas o emergencias que te hagan pensar en cómo sacar a flote tu negocio y muy probablemente la respuesta la encuentres en este tipo de soluciones, mismas que no hay que dejar pasar de largo una vez terminado el periodo complicado pues puedes sacarle mucho más provecho.

"Las matemáticas no engañan y los propios dueños de los negocios se darán cuenta de que las estrategias realmente les están funcionando. Esperemos que la actual contingencia pase rápido pero mientras hay que aprovechar para repensar sobre el cambio que necesitan nuestras empresas. No hay fórmulas mágicas pero sí muchas herramientas dispuestas a ser probadas", declaró Boulanger.

Finalmente, el directivo señala que este proceso de transformación digital debe ser atendido desde uno de sus pilares, la naturaleza de tu negocio, tomando en cuenta que no todos son iguales y lo que le funcionó a uno quizás no funcione para ti, pero en el camino encuentres lo que amolde a la perfección a tus necesidades.

"Hay que repensar el negocio, no se trata de añadir herramientas porque sí, sino reflexionar sobre mis procesos y cómo pueden mejorar digitalmente. Es importante formarse constantemente en el mundo digital así como revisar las posibilidades y alcances de la teoría pero principalmente de la práctica porque las cosas varían pues se trata de un aprendizaje continuo. Hay muchas tácticas que puedes usar apelando siempre a alcanzar una economía digital incluyente", finalizó.

¿Cómo puedo empezar?

Te compartimos algunos cursos sencillos y gratuitos donde puedes aprender los puntos básicos de marketing digital y pensar lo que puedes aplicar a tu negocio para así empezar con tu camino digital.

Marketing Digital para crecer tu negocio.

Este curso dentro de la plataforma TuTellus abarca puntos importantes sobre la digitalización de tu negocio y la forma en que lo comunicas hacia los demás desde el cambio de los hábitos de compra, los beneficios de negocios "long tail" o la importancia de presentar el valor de lo que ofreces y no el producto como tal.

Google Actívate

Google en conjunto con instituciones educativas tiene a disposición de todos los usuarios una plataforma gratuita de conocimiento donde podrás aprender principios básicos de asuntos digitales como marketing, comercio electrónico, SEO y transformación digital para el empleo.

Curso de Marketing Digital

Aquí podrás conocer un poco más detallado sobre las bases del marketing digital desde la visualización de un modelo de negocio, revisión de las redes sociales y las diferentes estrategias que puedes aplicar como palabras clave, contenidos exitosos y hasta marketing emocional.