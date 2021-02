Cómo mandar mensajes de texto con emojis en WhatsApp

Las redes sociales son un espacio perfecto para demostrar nuestra verdadera personalidad caracterizando los mensajes que enviamos a los demás.

Seguramente ha recibido uno o varios mensajes de WhatsApp escritos con muchos emojis y te has preguntado cómo alguien envía estos mensajes tan bien, la respuesta es que tu emisor no hace el texto de forma manual, sino que existen aplicaciones que ayudan para el envío de este tipo de mensajes.

En esta ocasión te compartimos cómo enviar mensajes en WhatsApp con letras formadas a partir de emojis. Sin duda una de las maneras más originales de diferenciarse en la app de mensajería respecto de otros contactos.

Lo primero que se debe hacer es descargar en Google Play Store una aplicación llamada "Creador de letras emoji" con la cual se puede asegurar que los textos conformados por emojis queden perfectos para compartir con otros usuarios de WhatsApp.

Esta aplicación únicamente se encuentra disponible para usuarios de Android, por lo que si se tiene otro sistema operativo lamentablemente la herramienta no funcionará.

Emoji Letter Maker te permite crear textos a partir de letras formadas con emojis. Y además de textos, también puedes crear flechas, corazones, banderas, animales, cartas, estrellas y más, asegura Telcel en su blog online.

Una vez que se ha encontrado y descargado la app, solo se deben seguir las indicaciones que ahí mismo se muestran, pues es una aplicación muy sencilla e intuitiva, de igual forma aquí te damos los pasos a seguir.

Paso a paso después de haber descargado la app.

Cuando abre la aplicación, en primer lugar se escribe en el cuadro de texto el mensaje que se desea formar con emojis.

Enseguida se eligen los emojis con los que se formará el texto, de entre todos los disponibles en la colección de Android.

Recuerda que para abrir el teclado de los emojis debes pulsar en la tecla de la carita sonriente situada junto a la barra espaciadora del teclado de tu móvil.

También es posible copiar desde WhatsApp el emoji que se desea utilizar, para pegarlo en el cuadro de texto de la aplicación.

La app permite enviar el mensaje como texto, o bien como una imagen.

Usando las diferentes opciones de edición se puede cambiar el tamaño, o la disposición de las letras tanto en vertical como en horizontal, girar o cambiar el color.

Al final únicamente se debe pulsar sobre Compartir en WhatsApp y ¡listo!

La aplicación ha dado muy buenos resultados, pues actualmente tiene más de un millón de descargas esto debido a su gran funcionalidad. Además, otra de sus características es el bajo peso de la app, ya que cualquier celular puede tener espacio interno para aprovechar al máximo esta herramienta digital.

Hay otras aplicaciones similares que pueden crear emojis, stickers, y decoración para los mensajes, cambio de fuentes y tipografías. Sin embargo, Emoji Letter Maker es la mejor en su rubro, según los comentarios positivos de todos sus usuarios.

Emoji Letter Maker sirve para pasar un rato divertido en WhatsApp, y lucir tus habilidades de diseño de mensajes.