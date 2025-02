Paso a paso: ¿Cómo ocultar tu nombre en WhatsApp?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo, por la misma razón se ha convertido en un blanco para los estafadores que buscan robar información de los usuarios.

La misma app ofrece recursos para proteger la información personal, desde privar las actualizaciones de estado hasta ocultar la foto de perfil. Y no solo eso: también puedes esconder tu nombre con el objetivo de cuidar tu identidad.



¿Por qué ocultar tu nombre en WhatsApp?

De acuerdo con la empresa de tecnología ISM, el phishing es un tipo de ciberataque que se realiza por medio de correos, mensajes de textos, llamadas o sitios fraudulentos para incitar a las personas a compartir información sensible o a que descarguen malware.

Sobre esa línea, el estudio Retail Report de la plataforma tecnológica financiera Ayden señala que 5 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de phishing durante 2024.

Dichas cifras reflejan la importancia de proteger nuestra información en aplicaciones como WhatsApp, lo que ayuda a prevenir estafas. Y entre las medidas de prevención se encuentra ocultar el nombre de usuario.



¿Cómo ocultar tu nombre en WhatsApp?

Este truco para ocultar tu nombre en WhatsApp funciona tanto para Android como para iOS y es más fácil de lo que crees:

En el navegador, busca "Compart Unicode Character (U+2800)".

Entra al primer resultado de búsqueda.

Aparecerá el nombre "Unicode Character U+2800" con un recuadro blanco abajo.

Selecciona el recuadro blanco y cópialo.

Luego abre tu WhatsApp.

Entra al apartado "Editar perfil" desde "Configuración".

Borra tu nombre y pega el carácter especial que copiaste.

Finalmente, guarda los cambios.

Importante: WhatsApp no tiene una configuración para ocultar el nombre, pero este carácter especial hará que tu nombre quede en formato blanco, como si estuviera vacío.



Consejos adicionales para proteger tu identidad en WhatsApp

Además de ocultar tu nombre, otras medidas que te sugerimos tomar para cuidar tu identidad en WhatsApp son:

Desde el apartado "Privacidad" puedes silenciar las llamadas de números desconocidos. Van a seguir apareciendo en las notificaciones o en el registro de llamadas, pero no estarás obligado a tomarlas.

En la pestaña "Privacidad avanzada" podrás bloquear los mensajes de cuentas desconocidas cuando excedan cierto volumen.

En "Privacidad avanzada" también puedes proteger tu dirección IP cuando realices una llamada. Pero esta opción tiene la desventaja de que reduce la calidad de las llamadas.

Recuerda no compartir datos bancarios o información personal con números desconocidos, lo que te ayudará a reducir el riesgo de ser víctima del phishing y otros tipos de fraudes.