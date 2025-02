¿Qué hacer cuando recibes mensaje de un desconocido en WhatsApp?

WhatsApp fue la sexta aplicación de mensajería instantánea más descargada durante 2024 en México, esto de acuerdo con datos de Statista. Aprovechándose de su utilidad, algunos ciberdelincuentes la emplean para estafar, extorsionar, robar datos e información bancaria.

Es probable que los ciberdelincuentes se comuniquen contigo a través de números falsos para que caigas en sus mentiras. Por eso, hoy te damos algunas recomendaciones para actuar por si te llega el mensaje de un desconocido.

¿Cómo son las estafas, robos y extorsiones en WhatsApp?

Hay varias maneras en que los ciberdelincuentes operan por WhatsApp. Algunos se hacen pasar por dependencias gubernamentales, te contactan para ofrecerte una ayuda económica y te piden tus datos (cuentas bancarias, números de tarjetas, etcétera) para cometer una estafa.

Otro tipo de estafa tiene que ver con las ofertas y promociones engañosas, donde te solicitan datos personales e incluso te prometen premios, recompensas y pagos en efectivo.

En ocasiones, los estafadores se hacen pasar por un amigo o un miembro de la familia para engañarte y pedirte dinero por que se encuentran "en una situación de emergencia". Desde luego, esto tiene la intención de engañarte para que les envíes dinero.

También se pueden hacer pasar por reclutadores de empresas reconocidas que te ofrecen supuestas vacantes de empleo, aunque su intención es que les compartas información personal o pedirte una transferencia para comenzar tu reclutamiento.

En todas estas modalidades de ciberdelitos, es probable que te pidan el código de verificación tu WhatsApp. Así consiguen entrar a tu cuenta desde otros dispositivos para suplantar tu identidad, extorsionar y robar a tus contactos.

Por lo anterior, cuando recibas el mensaje de un desconocido es importante identificar señales como errores ortográficos o gramaticales, el origen del remitente (que puede ser de otro país), prefijos internacionales, palabras con la intención de amenaza o intimidación.



¿Qué hacer si recibes el mensaje de un desconocido en WhatsApp?

A través del Centro de Ayuda, WhatsApp recomienda no contestar mensajes de números desconocidos, lo que te permitirá no "engancharte" con la conversación del ciberdelincuente. Asimismo, sigue estos consejos:

Si no puedes verificar la identidad del contacto, no compartas ninguna información personal o financiera.

No compartas fotos, videos, archivos, mensajes de voz o tu ubicación.

Cambia los ajustes de privacidad en tus chats para controlar quiénes pueden ver tu información y contactarte.

Reporta y bloquea los mensajes desconocidos o que hayas detectado como potenciales estafas.