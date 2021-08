Cómo pasar batería de un celular a otro sin cables

Definitivamente la tecnología se ha vuelto parte de nosotros, una extensión de nuestros sentidos que nos facilita la vida y nos da acceso a un sinfín de información y nos permite comunicarnos sin importar la distancia. Pero acaso hay algo más terrorífico cuando estás fuera de casa, sin planes de regresar aún y tu celular se ha quedado sin batería y tampoco tienes un cargador a la mano, quedarás incomunicado el resto del día.

La tecnología que nos brinda tanto también ha provisto la forma de que tu amigo pueda pasarte batería sin necesidad de un cable o un enchufe, en Techbit te contamos cómo aprovechar este recurso.

Seguramente ya has escuchado sobre la carga inalámbrica, en la cual pones un aparato sobre un cargador que está conectado a un enchufe. Esto es posible a través de la tecnología Qi que portan algunos smartphones.

¿Qué es Qi?

Qi es el nombre que recibe el estándar de carga inalámbrica de Wireless Power Consortium, empresa que dice colaborar para la compatibilidad mundial de todos los cargadores inalámbricos.

Tanto celulares como computadoras pueden funcionar con esta tecnología, y el estándar de esta tecnología inalámbrica, Qi busca que todos los dispositivos con esta certificación funcionen juntos independientemente de su fabricante.

¿Cómo pasar carga?

Actualmente en México no todos los dispositivos cuentan con esta tecnología de carga inalámbrica, por ello primero debes identificar qué celular sí lo tienen para así descubrir si es posible pasar batería. Este truco funciona para usuarios de Samsung y Huawei.

Compartir batería con un Samsung

La tecnología implementada por Samsung recibe el nombre de Wireless PowerShare. Para asegurarte debes verificar que tu Samsung tenga certificación Qi. Todos los teléfonos Samsung desde el S8 y el Note 8 son compatibles con los cargadores inalámbricos certificados por Qi, asegura Samsung.

Para activarlo basta con seguir estos sencillos pasos que explica el sitio oficial de la firma:

1. Despliega el panel de notificaciones de tu smartphone.

2. Presiona el icono de "PowerShare inalámbrico" para activarlo. O también puedes irte a Ajustes - Cuidado batería y dispositivo - Batería - Uso compartido de energía y Activar el botón para poder pasar pila.

3. Coloca el dorso de tu teléfono con el dorso de otro teléfono.

4. La pantalla te notificará cuando los dispositivos estén conectados, debes presionar "Aceptar".

Tu podrás elegir qué porcentaje de pila pasar al otro dispositivo pero este no debe exceder el 90%. Algunas recomendaciones que da Samsung son:

- Quitar cualquier accesorio o funda de la cubierta de tu dispositivo.

- Verifica que la parte trasera de tu teléfono no esté sucia.

- La velocidad de carga es variable.

- Recuerda que puedes recargar un teléfono conectado a un enchufe y otro usando como fuente el dispositivo conectado.

- También puedes cargar Gear S3/Sport, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active y Galaxy Buds.

Compartir batería con un Huawei

La compañía de tecnología Huawei también permite realizar este proceso a través de algunos de sus dispositivos como son: el Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro y Huawei Mate 20 X.

Si cuentas con alguno de ellos puedes activar esta función de manera sencilla:

1. Dirígete a ajustes.

2. Luego selecciona "Batería".

3. Dentro de esta opción podrás encontrar la opción de "Suministro de alimentación inalámbrico".

4. Coloca el dispositivo que deseas cargar en la parte trasera de tu Huawei y el proceso de carga comenzará en pocos segundos.

Como recomendaciones Huawei explica que en caso de no comenzar a cargar debes ajustar la posición del dispositivo hasta que comience el proceso, también sugiere no colocar ningún objeto metálico entre los dispositivos, ni que se pase batería sobre una superficie metálica. Finalmente recomienda usar este proceso en casos de emergencia ya que la carga por este medio puede ser lenta.