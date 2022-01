Cómo poner una contraseña a tus conversaciones de WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, se encuentra en constante evolución para mantenerse en el gusto del público. una de las actualizaciones con las que cuenta actualmente el servicio de chat de meta (antes Facebook,) es la posibilidad de mantener a los "chismosos" fuera de tus conversaciones, debido a que es posible agregarles una contraseña o usar el Face ID y así mantener a personas no deseadas, fuera de tus conversaciones.

La instalación de esta función puede variar entre celulares, sobre todo entre los sistemas operativos de Android y iPhone, además de que para usarla es necesario que cuentes con la última actualización de la aplicación.

¿Cómo proteger con contraseña tus chats de WhatsApp?

Primero que anda, debes asegurarte de que tengas la última versión de WhatsApp pues esta función podría no estar disponible en apps desactualizadas.

Para ello solo ingresa a la configuración de tu celular, busca la lista de apps y las actualizaciones disponibles. También puedes entrar a la tienda que corresponda a tu sistema operativo, buscar la app y verificar la versión.

Ahora sí vamos con los pasos:

Ingresar a los Ajustes o Configuración de WhatsApp.

Selecciona la opción Cuenta.

Dirígete a Privacidad y desplázate hacia abajo.

En la parte de abajo verás la pestaña de "Bloqueo en pantalla". Actívala. Deberás colocar una contraseña, el Face ID o la huella dactilar para poder acceder a tus conversaciones.

Reinicia la aplicación y la función quedará ajustada en tu dispositivo.

---Poner una contraseña con apps

Ahora bien que, si deseas proteger tu aplicación por medio del uso de otras aplicaciones, debes saber que puedes descargar la app Norton App lock o ChatLock que también bloquean el acceso a tus aplicaciones a través de una contraseña o un PIN y son gratuitas.

Con estas opciones podrás mantener mayor privacidad en tus chats y no preocuparte porque un tercero puede acceder a tu información.