Cómo proteger un chat de WhatsApp con contraseña

WhatsApp se ha vuelto una aplicación sumamente popular en la vida diaria. No solo sirve para hacer y recibir llamadas y mensajes, ha ido incorporando diversas funciones en tendencia para enviar videos, imágenes, grabaciones de audio, documentos, ubicaciones, gifs y los famosos stickers. Debido a sus opciones actuales y ágiles dejo atrás al sistema de mensajería conocido como SMS. Pero como en ocasiones queremos mantener la privacidad, vamos a enseñarte cómo proteger un chat con una contraseña.

La app ya cuenta con una gran variedad de funciones, ya que cada día los usuarios tienen nuevas preocupaciones y los sistemas deben estar a la vanguardia de las nuevas necesidades. Aquellas personas que se preocupan por su seguridad deben saber que existe la opción de mantener en privado sus estados, su información, su foto de perfil e, incluso, el famoso "en línea" o "el visto", pues pueden ser desactivados.

Aunque, si se quiere mayor privacidad, para evitar filtración de información en caso de robo, o simplemente para que un tercero no pueda saber lo que hay dentro de los chats, se puede bloquear el acceso a las conversaciones de WhatsApp. Pero como no todos conocen el proceso para llevarlo a cabo en su dispositivo vamos a compartirte el paso a paso a continuación.

¿Cómo proteger con contraseña tus chats de WhatsApp?

Primero, si aún no cuentas con la aplicación, la puedes descargar desde la Play Store si tienes sistema operativo Android, o bien, si tienes iOS desde App Store, como ya te mencionamos, es gratuita, aunque para su uso deberás contar con una conexión WiFi o encender los datos móviles.

Antes de explicarte cómo llevar a cabo esta acción para proteger tus chats debes verificar que tengas la última versión de WhatsApp pues esta función podría no estar disponible en apps desactualizadas. Para ello solo ingresa a la configuración de tu celular, busca la lista de apps y las actualizaciones disponibles, también puedes entrar a la tienda que corresponda a tu sistema operativo, buscar la app y verificar la versión.

Ahora sí vamos con los pasos:

Si tienes un iPhone abre WhatsApp e ingresa al menú de configuración, seleccionar cuenta, luego privacidad y finalmente bloqueo de pantalla y activarla, elige la opción Face ID/Touch ID, es decir, reconocimiento facial o huella dactilar.

Para usuarios Android es el mismo procedimiento, debes entrar tu cuenta, ajustes, después cuenta, privacidad, y por último activar el bloqueo con huella dactilar.

Ahora que si deseas proteger tu aplicación por medio del uso de otras aplicaciones, te interesará leer esto.

Puedes descargar la app Norton App lock o ChatLock que también bloquea el acceso a tus aplicaciones a través de una contraseña o un PIN y son gratuitas.

Con estas opciones podrás mantener mayor privacidad en tus chats y no preocuparte porque un tercero puede acceder a tu información.

¿Sabías qué?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería gratuita más populares en el mundo. Más de 2 mil millones de personas en 180 países la utilizan en sus dispositivos ya que es una buena opción para comunicarse con amigos, familiares, conocidos e incluso en el ámbito laboral ha tomado relevancia. Además, puede utilizarse a cualquier hora y donde sea.

La app fue creada en el año 2009 por Jan Koum. Sin embargo, en el año 2014 se anunció que la aplicación había sido comprada por Mark Zuckerberg, el creador de Facebook quien también es dueño de Instagram.