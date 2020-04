Cómo realizar una videollamada en casa

Si eres nuevo en el mundo de las videollamadas o videoconferencias y no sabes cómo usar las aplicaciones de comunicación virtual, para tomar tus clases en línea, trabajar home office o simplemente comunicarte con tus amigos y familiares; no te preocupes, esta pandemia del Covid-19 también sirve para aprender nuevas cosas. Evita pasar momentos bochornosos durante tus reuniones virtuales siguiendo estos tips.

La app que usarás

Primero debes saber qué aplicación vas a usar y lo más importante es elegir una que te brinde seguridad, ya que actualmente apps como Zoom están siendo investigadas por el FBI debido a la filtración de información y robo de datos, al igual que Houseparty; aunque sean muy populares, es mejor apostar por la seguridad. Algunas de las apps que brindan este servicio de videollamadas son WhatsApp, Skype, Google Hangouts, Microsoft Teams y Facebook.

Infórmate y revisa las características de las diversas plataformas que brindan este servicio. La mayoría cuenta con características similares, pero puede que una que otra tenga lo que tú buscas de acuerdo a tus necesidades. Y te recomendamos que hagas una prueba antes, para que sepas que todo funciona adecuadamente y si no has usado nunca la app, puedas comenzar a familiarizarte con ella.

Lugar

Selecciona un lugar en tu casa en el que tengas buena cobertura de internet, buena iluminación, suficiente espacio y, no olvides, tener cerca una corriente eléctrica por si tienes que cargar la pila de la computadora o celular.

Conectividad

Revisa cuántos aparatos inteligentes están conectados a internet, pues dependiendo de la cantidad, puede que la conexión y transmisión de datos de video y audio no sean de la mejor calidad y fallen al momento de hacer la videollamada.

Si vives con otras personas y hacen uso al mismo tiempo de la banda ancha del internet, pídeles por favor que se desconecten por el tiempo que dure tu comunicación virtual. Una buena alternativa es conectar directamente el cable Ethernet, pues la señal de conectividad es superior a la de Wi-Fi, según señala Kaspersky.

Otras recomendaciones básicas

- En caso de estar usando una laptop o smartphone, asegúrate que estén cargados y de tener lo cables de energía a la mano.

- Silencia el micrófono si no estás hablando, el ruido puede ser un distractor para otros participantes de la videollamada.

- Si vives con más personas, infórmales que vas a hacer una videoconferencia y que no los vas a poder atender. Mantén a tus mascotas en otro lugar.

- Luce presentable si se trata de una reunión virtual de trabajo, que hagas home office no quiere decir que debas estar en fachas frente a tus jefes y compañeros de trabajo.

Pon en práctica estos consejos y evita pasar malos ratos durante las llamadas en video en home office y vuélvete un experto en tecnología.