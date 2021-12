¿Cómo saber lo que más escuchaste durante 2021 en Spotify?

Llegó diciembre y como sabemos, con el último mes del año también llegan los listados de lo más visto o escuchado en todas las plataformas de streaming y de contenido por internet y Spotify no es la excepción.

Para que sepas que fue lo que más escuchaste durante este 2021 en la plataforma musical, puedes hacerlo a través de Spotify Wrapped 2021.

Spotify Wrapped recapitula todas tus canciones, artistas y géneros favoritos, lo que facilita ver todo sobre tus hábitos de escucha durante el año.

---Spotify Wrapped 2021 ya está aquí

En primer lugar, Spotify Wrapped te muestra una variedad de estadísticas divertidas sobre tus hábitos de escucha. Esto incluye tus mejores artistas, canciones, géneros y podcasts.

También puedes ver el total de "minutos escuchados" del año. Aquí hay un desglose completo de lo que Spotify te proporcionará para tu Wrapped 2021:

Tus mejores canciones 2021

Tus artistas revelados

Mejores canciones y artistas de 2021

Los mejores podcasts nuevos de 2021

Mejores episodios de 2021

Lo mejor de 2021

Una mirada al 2021.

Lo más escuchado en Spotify en 2021

Según Spotify, el reggaeton ocupó los primeros lugares en México en preferencias de escucha. De igual forma, el artista más escuchado fue Bad Bunny, seguido de Rauw Alejandro y J Balvin.

De igual manera, la artista más escuchada en nuestro país fue Karol G, quien lanzó su álbum KG0516. En cuanto a talento nacional, Danna Paola es la mexicana más escuchada en México.

---Blend en Spotify

Spotify también está aprovechando su nueva función Blend para Wrapped este año. Spotify Blend es la función de listas de reproducción compartidas de la compañía que lanzó a principios de este año. La integración con Spotify Wrapped le permite "comparar su gusto musical en 2021 con un amigo y obtener una lista de reproducción combinada".

¿Cómo encontrar mi Spotify Wrapped 2021?

Para ver tu Wrapped en Spotify de 2021 solo basta seguir los siguientes pasos:

Abre la app de Spotify.

Ingresa a la pestaña "Todo lo que escuchaste en 2021".

Esto activará un formato similar a las Stories de Instagram donde cada contenido puede ser compartido en redes sociales.

--Que hago si no aparece mi Spotify Wrapped 2021

En el caso de que no puedas visualizar tu Spotify Wrapped en el menú principal, puedes dirigirte a "Biblioteca".

Ahí deberás dar clic en la lupa y escribir Spotify 2021, para que aparezca tu recuento global y tu lista personalizada.

---¿Cómo ver mi Spotify Wrapped 2021 en mi PC?

Asimismo, si deseas ver tu listado en una PC o laptop, solamente debes dirigirte a la página de Spotify Wrapped e iniciar sesión, para que puedas acceder a la información de los artistas top del mundo, de México y claro está, de tu cuenta.