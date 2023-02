Cómo saber quién puede ver tu perfil de TikTok

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- TikTok se sigue posicionando como una de las aplicaciones más utilizadas en el ámbito de las redes sociales, por lo que no es de sorprender que sea actualizada constantemente para otorgarle al usuario muchas más herramientas de uso. Tal es el caso de una opción que te permite saber quién vio tu perfil con tan solo un sencillo paso y hoy en Tech Bit te decimos cómo hacerlo.

Si quieres saber quiénes vieron tu video o quiénes le dieron me gusta, TikTok ha ido actualizándose a lo largo del tiempo para ofrecer la mejor experiencia tanto a los usuarios como a los creadores de contenido y por esa razón es que habilitó la opción de saber quién ha visto tu perfil con una sencilla herramienta.

---TikTok y la herramienta que te permite saber quién vio tu perfil

Esta red social de origen chino lanzada en septiembre de 2016 ha sido una de las aplicaciones que más ha crecido hasta el día de hoy. Tal es su magnitud que actualmente reporta, según datos de ByteDance Ltd, una empresa de internet china, más de mil veintitrés millones de usuarios activos al mes en todo el mundo.

Desde su comienzo hasta su versión más actual TikTok ha tenido una serie de cambios mínimos pero significativos para la funcionalidad de la plataforma, lo que ha hecho que dicha red social se siga posicionando como una de las favoritas de los internautas, principalmente de los jóvenes.

Pasó de videos cortos de 1 minuto o menos a permitir contenido que ahora puede durar hasta 10 minutos. Además ya permite a los usuarios hacer en vivos, incursionar en el mundo de ecommerce y seguir las tendencia a través de breves historias en los perfiles.

Por otro lado, con herramientas más técnicas, es posible informarse sobre la cantidad de seguidores de una cuenta, los usuarios que le dan like o comentan cierto video, así como aquellos que solo lo reproducen e, incluso, hay una función que permite saber quién ha visitado su perfil recientemente.

---Cómo saber quién ha visitado o visto tu perfil de TikTok

No es raro que las personas quieran ver un perfil de TikTok por curiosidad, ya sea por querer saber más sobre el contenido de esa persona, ir en busca de la segunda parte de algún video o simplemente por alguna peculiaridad. La buena noticia es que ahora la red social ha habilitado una opción para que el creador de contenido sepa quién ingreso a su cuenta.

La función es muy sencilla de utilizar, solo es necesario ingresar al apartado de "perfil", representado por el ícono de una persona, y una vez dentro, justo arriba del nombre y foto del usuario, aparecerá una opción en forma de huellitas, las cuales, en realidad, son el acceso a las visualizaciones de perfil.

Dentro de este apartado el creador de contenido podrá ver una lista de aquellos usuarios que han visitado su perfil en los últimos 30 días, siendo el más reciente el primero y el más antiguo el último. De esta manera, TikTok ofrece la posibilidad de estar enterados sobre las personas que más visitan tu cuenta.