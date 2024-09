¿Cómo saber si un contacto está cerca de ti con WhatsApp?

WhatsApp es una plataforma que nos permite utilizar muchas funciones como crear stickers, responder con mensajes de voz, enviar documentos, e incluso compartir tu ubicación en tiempo real para que tus contactos conozcan cuánta distancia hay entre ustedes.

Si quieres saber si un contacto está cerca de ti con ayuda de WhatsApp, a continuación te diremos el paso a paso que debes seguir.

Pasos para saber si un contacto está cerca de ti con ayuda de WhatsApp

Probablemente en más de una ocasión llegaste a necesitar la ubicación exacta de alguno de tus contactos de WhatsApp. Ya sea porque se iban a encontrar y querías saber si estaba cerca del lugar de encuentro o incluso por seguridad

Afortunadamente, WhatsApp cuenta con una herramienta con la que puedes conocer la ubicación exacta de tus contactos y la distancia que hay entre ambos. Para ello, debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en tu celular.

Ingresa a la conversación del contacto del que deseas saber su ubicación y pídesela.

Para ello, tú contacto deberá pulsar el clip que se encuentra en la parte derecha de la barra de mensajes.

Una vez dentro aparecen varios recuadros y en uno de ellos dice "Ubicación", deberá elegir esa opción.

Posteriormente deberá elegir "Ubicación en tiempo real", al pulsarlo sale un recuadro que dice que los participantes del chat podrás conocer su ubicación en tiempo real durante todo el tiempo que se elija. Para ello podrá escoger entre compartir durante 15 minutos, una hora u ocho horas.

Si eres tú el que desea compartir su ubicación en tiempo real deberás seguir los pasos anteriores.

Una vez que haya concluido todos los pasos, podrás saber mediante un mapa el lugar donde se encuentra exactamente tú contacto. Asimismo, podrás ver el trayecto que va siguiendo en tiempo real.

De hecho, en grupos de WhatsApp también puedes aplicar esta función y con ella podrás ver la ubicación de todos los integrantes de la conversación.

Además, en cualquier momento, tanto tu como tú o tus contactos podrán dejar de compartir su ubicación en cuanto lo decidan. Para desactivarla, solo debes pulsar las letras rojas que aparecen debajo del mapa y que dicen "Dejar de compartir".

Es sumamente importante que le autorices a WhatsApp la posibilidad de ingresar a tu ubicación en tiempo real siempre o cuando la app esté en uso, de lo contrario los pasos anteriores no funcionarán.

Recuerda que sólo debes compartir tu ubicación a personas que conozcas y en las que realmente confíes para evitar cualquier acto que ponga en peligro tu seguridad.

El botón oculto que ordena los chats

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, cuenta con una función que probablemente no conocías y es la de ordenar chats. Pero no se trata de cualquier listado, sino de uno que se realiza con ayuda de un botón oculto.

Esta herramienta busca que la organización y gestión de tus conversaciones sea más fácil, especialmente si eres de esas personas que reciben muchos mensajes al día y suele perderse entre tantas notificaciones.

¿Cómo organizar los chats en WhatsApp?

Ya sea por asuntos personales o laborales, todos nos hemos visto en la situación de navegar en un mar de conversaciones, llevándonos a una sobrecarga de información y hasta perder chats urgentes por el flujo de mensajes.

Sin embargo, con el botón de filtros tu problema quedará resuelto. A su vez, te permite ordenar las conversaciones entre los mensajes que no has leído, los que vienen de tus contactos favoritos y los procedentes de chats grupales:

Todos. Esta es la lista predeterminada donde se muestran los mensajes sin ningún filtro. Aquí verás las conversaciones más recientes.

No leídos. Aquí se muestran los mensajes que no has abierto. También puedes marcar como "No leídos" aquellos que necesitas revisar después pero no quieres que se te olviden.

Favoritos. Corresponde a la lista con los contactos y grupos que hayas marcado como "Favoritos". En teoría, son las conversaciones de mayor relevancia para ti.

Para poner una conversación en "Favoritos" deberás ir al perfil del contacto y deslizar hasta abajo. Luego, selecciona "Añadir a Favoritos" y quedará como destacado en la parte superior de la pantalla.

Grupos. Sólo aparecen los chats grupales en los que participas.

¿Cómo activar los filtros de chat en WhatsApp?

En las versiones más actuales de WhatsApp podemos ubicar el botón de filtros en el apartado principal. Para activarlo, coloca tu dedo sobre la pantalla y deslízalo hacia abajo. A simple vista no los reconocerás porque están "ocultos".

En seguida se desplegarán los filtros "Todos", "No leídos", "Favoritos" y "Grupos", justo por debajo de la barra de búsqueda que se identifica con la leyenda "Preguntar a Meta AI o buscar".

Si no te aparecen los filtros de chats es probable que tu dispositivo no sea compatible con la función. Ve a Play Store o App Store y verifica que tengas la última versión de la app o actualízala.

¡Ya no pierdas tu tiempo buscando conversaciones! Sácale provecho a los filtros de WhatsApp, son una excelente herramienta para organizarnos en el día a día.