Cómo se detecta un aneurisma cerebral como el que padece Andrade

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La conductora Yolanda Andrade reapareció frente a las cámaras la tarde del 5 de mayo para hablar de su salud y señaló que tiene un aneurisma, por lo que quiere descansar, pues resaltó que tiene más de 20 años trabajando, y su estado de salud no es óptimo para realizar grabaciones.

"No he venido a trabajar porque he estado en tratamiento, no puedo trabajar, quiero descansar", dijo a los reporteros que la esperaban a las afueras de la XEW.

¿Qué es el aneurisma cerebral que padece Yolanda Andrade?

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un aneurisma cerebral es un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha o se abomba y se llena de sangre, que a su vez puede ejercer presión sobre los nervios o el tejido cerebral.

En el artículo señalan que si éste se rompe ocasionaría problemas de salud graves, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma o incluso la muerte.

Asimismo, los aneurismas cerebrales son más frecuentes en mujeres que en hombres y, aunque pueden aparecer en cualquier edad; es más probable que ocurra en adultos de 30 a 60 años.

¿Cuáles son los síntomas del aneurisma cerebral?

Los síntomas del aneurisma no roto son: dolor arriba y detrás del ojo, entumecimiento, debilidad, parálisis en un lado de la cara, una pupila dilatada en el ojo, y cambios en la visión o visión doble.

Pero cuando el aneurisma estalla ocasiona: visión doble, vómito, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, convulsiones, pérdida de conciencia e incluso un paro cardíaco.

¿Cómo se detecta un aneurisma cerebral?

Los aneurismas pueden ser diagnosticados por varias pruebas de imágenes, incluyendo angiografías por resonancia magnética cerebral (MRA) y angiografías por tomografías computarizadas de la cabeza (CTA).

Angiografía Cerebral: Un angiograma cerebral es un procedimiento de diagnóstico que evalúa los vasos sanguíneos del cerebro para detectar bloqueos o anormalidades, como los aneurismas. La prueba se lleva a cabo en un hospital por especialistas llamados neurointervencionistas.

Angiografías por tomografías computarizadas: Una angiografía por tomografía computarizada es una prueba radiográfica no invasiva de los vasos sanguíneos en el cerebro usando tecnología de tomografías computarizadas.