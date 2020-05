¿Cómo subir una foto 3D a tu perfil de Facebook?

Facebook te da la oportunidad de mantenerte en contacto con tus amigos, divertirte, informarte y, por supuesto, compartir algunos de los mejores momentos de tu vida con tus amigos. Precisamente para que tus publicaciones luzcan mejor puedes aprovechar el recurso de dicha redo social para subir fotos con efecto 3D. Gracias a esta herramienta los planos en tus imágenes parecerán separados y, cuando alguien la vea en su feed, parecerá que la foto cobra vida.

Si bien este efecto no es nuevo en Facebook, es probable que ya lo hayas visto en las publicaciones de algunos de tus amigos, ahora está disponible para un mayor número de usuarios por lo que es momento de que le saques provecho. La buena noticia es que no necesitas de una aplicación diferente o algún tipo de editor de imágenes para que tus fotografías aparezcan con efecto 3D, es desde la misma plataforma de Facebook que puedes habilitar esta opción.

En Android el proceso es muy simple:

1.- Debes abrir Facebook y abrir la ventana para agregar una publicación.

2.- Te aparecerá un menú con diversas opciones como un archivo, una foto, un video, un GIF, estado o una Foto 3D.

3.- Da clic en "Foto 3D" para que se abra tu galería de imágenes y selecciones la que prefieras.

4.- Entonces la herramienta se encargará de darle el efecto a la fotografías y listo.

En iPhone el proceso también es muy sencillo.

1.- Abre la app, da clic en la opción para agregar contenido y elige fFoto/video

2.- Selecciona la foto en modo "Retrato" y, en la parte inferior derecha verás la opción 3D.

3.- Después solo tendrás que publicarla.

Recuerda que en este caso no se posible subir más de una imagen a la vez. Si quieres agregar varias fotos con este efecto deberás trabajar una por una en publicaciones independientes. Vale la pena decir que el efecto se ve mucho mejor si la cámara de tu celular cuenta con diferentes lentes para hacer, por ejemplo, el efecto de desenfoque o bokhen.