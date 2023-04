A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL). – El mes de abril viene cargado de eventos variados para los amantes de la naturaleza y la astronomía. Tal es el caso de la lluvia de estrellas Líridas, la cual será la primera del 2023 y podrá observarse en México.

También conocida como lluvia de meteoros, proviene del cometa Thatcher. Cada año, la Tierra atraviesa una corriente de escombros en la que arrastra Líridas y ha ocurrido así desde hace 2 mil 600 años atrás, según explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

¿Cuándo es la lluvia de estrellas Líridas 2023 en México? Si bien las Líridas no destacan por producir una cantidad espectacular de meteoros o tener el mismo brillo que un cometa, el evento astronómico ilumina el firmamento y es completamente perceptible mediante el ojo humano. Por lo que no se necesita contar con un telescopio o herramienta especial.

Por muchos años se ha creído que la lluvia de meteoros es el origen de las estrellas fugaces. El centro o punto de origen se conoce como "radiante" y su localización se utiliza para nombrar a la lluvia de estrellas.

En sentido estricto, las estrellas Líridas tienen su radiante en la constelación de Lyra, la cual les da su nombre.

La lluvia concluirá durante la madrugada de este domingo 23 de abril, fecha en que se podrá apreciar en uno de sus puntos máximos.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Líridas en México? El Instituto Geográfico Nacional de España emitió una serie de recomendaciones para mejorar la vista a la lluvia de estrellas Líridas.

Las condiciones que permiten observar el evento astronómico son: cielo oscuro y despejado de obstáculos como edificios, árboles o montañas; no utilizar instrumentos ópticos que limiten el campo de visión; colocar la vista en dirección opuesta a la posición de la Luna; y tener presente el clima, ya que la lluvia o nubes pueden impedir su visibilidad.