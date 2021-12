Compañías de armas de EU financian videojuegos violentos: SRE

Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores (SRE), acusó este martes que las compañías fabricantes de armas de Estados Unidos están financiando videojuegos violentos con el objetivo de expandir el consumo de armas entre los jóvenes.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller afirmó que el objetivo de financiar estos videojuegos es para quitarles a los jóvenes "la dimensión humana" y que pueden agredir a otra personas con armas.

"Están financiando videojuegos para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes para quitarle la dimensión humana, lo que significa agredir a otra persona con armas y convertirlo en una especie de competencia con armas especialmente diseñadas para ello".

En Palacio Nacional, el canciller informó que tras la demanda que presentó el gobierno mexicano contra 11 compañías de armas en la que las acusa de favorecer el tráfico y el uso de armas en nuestro país vinculadas a la violencia, las compañías contestaron que ellas solo venden el arma y no es su responsabilidad lo que se hace con ellas.

El secretario Ebrard señaló que el 70% del tráfico de armas proviene de los Estados Unidos, por lo que confió que el gobierno mexicano gane esta demanda.

"A las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, es el concepto que se utiliza en la ley norteamericana y ya fue admitida por la Corte", dijo el canciller.

"¿En qué vamos? El día 31 de enero es la fecha que nos dio la Corte para responder a estos argumentos que brevemente he escrito de la industria. La industria se reunieron entre si, en vez de tener 11 respuestas, vamos tener una sola, ¿qué se dice en esa? Lo que acabo de señalar que pues es México es el responsable y ellos no tienen ninguna responsabilidad".

Y agregó: "El 31 de enero le vamos a contestar y luego ellos tienen hasta el 28 de febrero para respondernos de nueva cuenta y entonces ya la Corte puede tomar una determinación y en caso de que sea positiva para nosotros, pues puede eso significar que nos lleve a una apelación".

El titular de la SRE manifestó que México está en contra totalmente de las armas y de la disponibilidad de su fabricación de armas que van dirigidas a los jóvenes "que van dirigidas a promover la violencia solo por negocio".

"Esta demanda la vamos a ganar, es más, el supuesto de la industria era que no lo iba administrar la Corta y la Corte admitió", dijo.