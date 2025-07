Configura ChatGPT para que no recuerde tu información

ChatGPT se ha convertido en una herramienta de trabajo y estudio bastante útil. Ayuda a facilitar la investigación, creación de contenido, a aprender cosas y a la automatización de tareas repetitivas.

Hay usuarios que lo han convertido en su asistente personal e incluso en su consejero. Para todo esto, el chatbot basado en inteligencia artificial (IA) necesita recordar tu información.

Todo lo que sabe de ti lo recaba desde que te creas una cuenta o lo vinculas con Google, Microsoft, Apple o tu teléfono celular. Guardar tu información le permite adaptarse a tus necesidades y darte una atención más personalizada. Pero si quieres configurarlo para que no la recuerde, en Tech Bit te decimos cómo.

¿Cómo hacer para que ChatGPT no recuerde tu información?

ChatGPT, actualmente funciona con la versión GPT-4 turbo que es más inteligente, más rápida, eficiente, según señala OpenAI. Tiene una memoria más amplia e incluye la opción de recordar la información de las sesiones.

Hay dos formas en la que puedes hacer que ChatGPT no recuerde tu información: cuando no tienes tu sesión iniciada y cuando sí tienes abierta tu cuenta.

Cuando no tienes tu sesión iniciada:

Entra desde tu navegador o app a ChatGPT.

En el navegador presiona sobre el signo de interrogación, después haz clic sobre el engranaje de "Ajustes".

Ahí podrás desactivar la función de "Mejorar el modelo para todos" que recuerda la información de tus sesiones.

Desde la app presiona sobre las tres rayas que están en la parte superior izquierda, haz clic sobre "Ajustes" y desactiva la misma función de "Mejorar el modelo para todos".

Cuando tienes tu sesión iniciada:

En el navegador haz clic sobre tu foto de perfil en la parte superior derecha, nuevamente haz clic sobre los ajustes.

Selecciona el apartado de "Personalización" y en la sección "Memoria" desactiva las funciones de "Referencias a memorias guardadas", "Referencias a historial del chat" y al hacer clic sobre "Administrar Memorias" aparecerá un botón que dice "Borrar todo".

Por último, ve al apartado de "Controles de datos" y desactiva la función de "Mejorar el modelo para todos".

En la app presiona sobre las tres líneas en la parte superior derecha, después en tu perfil.

Entra a la sección de "Personalización", después a "Memoria" y desactiva "Referencias a memorias guardadas" y "Referencias al historial del chat".

Por último, regresa a los ajustes y entra a la sección de "Controles de datos" y desactiva la opción de "Mejorar el modelo para todos".

¿Por qué es importante no guardar tu información en ChatGPT?

Algunas apps y páginas suelen ocupar tu información, por lo que es importante no permitir que la guarden:

ESET explica que suelen combinar información sobre los usuarios con datos adquiridos para crear perfiles de identidad más completos.

Durante las sesiones, ChatGPT puede inferir datos del usuario como su orientación sexual, identidad de género, estado emocional, etc.

Cuando te conectas con tus cuentas de redes sociales, pasas los datos que tienes en ellas a OpenAI.

Con los datos obtenidos se les ofrece a terceros para que los usuarios reciban anuncios personalizados.