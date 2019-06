Conoce de qué están hechas las sopas instantáneas

En algunas ocasiones, por la rapidez de las actividades que realizamos en la vida cotidiana, comemos cosas sencillas de adquirir o preparar, pero que no son nada nutritivas como hamburguesas, hot dogs o sopas instantáneas.

Estas sopas llegaron a México y comenzaron a ser vendidas como botana; sin embargo, se han instalado en la dieta básica de algunos mexicanos y han desplazado a verdaderos alimentos, como el frijol o el arroz. ¿Por qué? Porque son baratas, adictivas y fáciles de preparar.

Y es aquí donde se abre una controversia respecto a estas sopas instantáneas por medio de los expertos de la salud.

De acuerdo con el doctor Héctor Bourges, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, en una nota publicada en "elpoderdelconsumidor.org", a estas sopas "les llaman el asesino silencioso porque no se manifiestan más que en la presión arterial", y pueden ocasionar accidentes cerebrovasculares si se consumen con frecuencia.

¿De qué están hechas las sopas instantáneas?

De acuerdo con una radiografía hecha a una sopa instantánea sabor a pollo por el "poderdelconsumidor.org", se encontró que sus ingredientes son:

- 2 gramos de azúcar

- 2.1 gramos de fibra por paquete o vaso

- 1.190 gramos de sodio

- Sal

- Vegetales deshidratados

- Maltodextrina (un tipo de azúcar)

- Glutamato monosódico (un tipo de sal)

- Maíz

- Lactosa (un tipo de azúcar)

- Caldo de pollo

- Lecitina de soya

Pero el ingrediente que preocupa es el glutamato monosódico, ya que, de acuerdo con una nota publicada en "mayoclinic.org", este componente es un potenciador del sabor y del olor, además de acortar su tiempo de preparación; sin embargo, es también el responsable de que causen adicción, de querer comer más y más y no sentirse satisfecho.

Cabe mencionar que el riesgo de padecer dolores de cabeza, latidos cardíacos rápidos y agitados (palpitaciones del corazón), dolor de pecho, náuseas, en otros malestares, se produce cuando se consumen frecuentemente alimentos con glutamato monosódico.

Aunado a esto, la especialista en nutrición Fernanda Alvarado explica que tienen un bajo contenido de fibra y "cada sopa instantánea aporta más de la mitad de lo que se debe consumir de sodio al día".

Hay que recordar que todo en exceso es malo y este tipo de alimentos pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades graves en un futuro.