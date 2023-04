Escritos de monjes arrojan nueva luz sobre la actividad volcánica medieval

GINEBRA, Suiza (EFE).- Un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Ginebra ha podido determinar la fecha de las erupciones volcánicas más importantes del mundo en los siglos XII y XIII a partir de las crónicas escritas por monjes medievales.



Los expertos han rastreado los anales monásticos durante un lustro en busca de referencias a eclipses lunares y registros de coloraciones anómalas del cielo.

Este tipo de condiciones, en las que la silueta de la luna parece roja, son habituales tras las erupciones más fuertes, que provocan grandes cantidades de ceniza que permanecen en la parte media de la atmósfera durante varios meses.

Las crónicas de los monjes de la época asociaban estos eventos con acontecimientos traumáticos, como la muerte de monarcas o papas, batallas, desastres naturales o hambrunas.

Por su relación con el relato bíblico del Apocalipsis, los monjes eran especialmente precisos con su registro del color del cielo.

El investigador principal y autor de este trabajo publicado en la revista Nature, Sébastian Guillet, comentó que la idea de relacionar las crónicas de los monjes con las erupciones volcánicas se le ocurrió mientras escuchaba el disco "The Dark Side of the Moon" de la banda de rock británica Pink Floyd.

Guillet asegura que la atención a estos fenómenos no era algo eminentemente europeo, sino que también se han podido estudiar ejemplos de textos que describen situaciones similares en Japón y en Oriente Medio.

Pero los eclipses no eran la única manifestación de las erupciones, que también enfriaban las temperaturas hasta un grado en verano y podían arruinar las cosechas agrícolas de toda una temporada agrícola.

"Sólo sabíamos de estas erupciones porque dejaban huellas en el hielo de la Antártida y de Groenlandia", afirman los expertos, que consideran que con los nuevos avances podrá entenderse mejor no solo la fecha de las erupciones, sino también su impacto en la sociedad medieval.