¿Qué es un eclipse solar híbrido? El evento astronómico de abril

A-AA+

El mes de abril está cargado con varios eventos astronómicos, desde la llamada Luna Rosa hasta la lluvia de estrellas líridas. Sin embargo, uno de los más esperados por los amantes de la ciencia y la naturaleza es el eclipse solar híbrido.

Los eclipses resultan atractivos para la mayoría. Según sea su tipo, no dejan de maravillar con los efectos que producen sobre la Tierra y que son claramente visibles desde varias superficies del planeta.

Tal como lo informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse solar híbrido es el evento del año y ha sido nombrado como "Ningaloo" por su importancia durante el 2023.

Un eclipse solar híbrido se puede observar un par de veces cada siglo. Su principal característica es que combina a un eclipse solar parcial y uno total, pero en diferentes fases.

De acuerdo con la NASA, este evento astronómico en realidad se llama eclipse solar anular y ocurre cuando la Luna está alineada entre el Sol y la Tierra, pero está en su punto más lejano desde el planeta.

Debido a que la Luna se ubica más lejos de la Tierra, da la apariencia de ser más pequeña. Por lo tanto, el satélite natural no bloquea la visión completa del Sol.

De tal modo que la Luna se observará delante del Sol como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande. Así se produce la ilusión de un "anillo de fuego" alrededor del satélite natural.

La NASA detalla que un eclipse de este tipo puede cambiar de anular a total a medida que la sombra de la Luna pasa por la superficie del planeta.

El eclipse solar híbrido 2023 ocurrirá el próximo 20 de abril. Sin embargo, solo será visible en las costas de Australia, Papúa en Indonesia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea. No en México.

Si bien el evento astronómico será diferente en varias partes del mundo, la NASA invita a los interesados a observar este fenómeno natural a través de sus plataformas oficiales.