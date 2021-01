Conoce dónde ver la lluvia de estrellas cuadrántidas de enero

Este 2021 abre con un evento astronómico imperdible: las Cuadrántidas. Se trata de una lluvia de meteoros, (mejor conocida como lluvia de estrellas) en la que es posible apreciar hasta 120 cuerpos celestes por hora, convirtiéndolas en uno de los fenómenos más activos junto a las Gemínidas, las Líridas y las Perseidas.

Las Cuadrántidas se podrán apreciar de una mejor manera este año debido a que la luna en cuarto menguante está prevista para el 6 de enero, permitiendo una mejor observación, ya que la bóveda celeste se encontrará oscura y la luz no interferirá en la observación de los meteoros.

Las lluvias de estrellas no son en realidad caídas de estrellas sino de meteoros. El fenómeno que podemos observar se debe a los fragmentos de polvo y hielo que en algún momento se desprendieron de cometas que pasaron por la órbita de la Tierra.

Cuando los fragmentos entran a la atmósfera, se incendian liberando luz, de acuerdo con el Planetario Arcadio Proveda Ricalde. El resultado: estrellas fugaces y luminosas que llenan el cielo oscuro.

Lo anterior sucede con las Cuadrántidas, ya que son meteoros que provienen de asteroide 2003 EH1, el cual se cree que nació de un posible resto del cometa C/1490 Y1 que observaron astrónomos chinos, japoneses y coreanos hace más de 500 años, de acuerdo con la Universidad Javeriana de Cali.

La Tierra atraviesa por la órbita del asteroide 2003 EH1, lo que provoca que los fragmentos de polvo y hielo entren a la atmósfera terrestre generando uno de los fenómenos astronómicos más increíbles. No obstante, debido a que nuestro planeta avanza rápidamente, el evento dura poco tiempo.

La lluvia de estrellas de las Cuadrántidas resulta imperdible debido a que se pueden producir espectaculares bolas de fuego entre las estrellas fugaces que serán inolvidables, según indica Brian Day del Centro de Investigación Ames de la NASA.

De acuerdo con el Planetario Arcadio Proveda Ricalde es posible observar la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas desde el 12 de diciembre hasta el 12 de enero; sin embargo, los mejores días para la observación son hasta el 5 de enero.

A pesar de que la actividad máxima fue el día 3 del mes en curso, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), aún es posible observarlas. El INAOE recomienda salir unas horas antes del amanecer y mirar al noreste de la Esfera Celeste.

No obstante, el Planetario Arcadio Proveda Ricalde indica que la mejor hora para hacer la observación de la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas es a las 2 de la mañana mirando hacia el punto más alto del cielo, es decir, el cenit, justo arriba de la cabeza, por lo que te recomendamos tener un lugar para recostarte, y mantas.

Es importante tener en cuenta que el fenómeno no siempre ocurre a la hora prevista, por lo que deberás estar atento al cielo si quieres disfrutar del espectáculo astronómico. La lluvia de estrellas será perceptible únicamente desde el hemisferio norte.

Para poder disfrutar mucho mejor de este fenómeno astronómico deberás alejarte de las zonas donde haya contaminación y mucha iluminación, ya que esto impedirá que puedas observarlas de una forma óptima.

Además, deberás tener un lugar en dónde recostarte, ya que el Planetario Arcadio Proveda Ricalde indica que esperar mucho tiempo observando a hacia el cenit generará dolores de cuello debido al esfuerzo.

Aunque no es necesario tener ningún instrumento óptico para poder disfrutar de este fenómeno, los binoculares pueden ser un gran aliado para obtener una mejor vista de las estrellas.