Conoce los lentes inteligentes que no permiten que te distraigas

Uno de los grandes problemas del home office, bueno en realidad prácticamente siempre que se está trabajando o estudiando, son las distracciones. Probablemente te ha pasado que estás concentrado haciendo algo en la computadora cuando te llega una notificación en el celular que revisas en el momento, escuchas una canción a lo lejos que no puedes dejar de tararear o pasa la mosca y adiós productividad. Para que esto ya no te pase unos emprendedores diseñaron unos lentes que te mantendrán enfocado.

Una startup llamada Auctify ha desarrollado unos lentes inteligentes que, a través de un sistema de inteligencia artificial son capaces de monitorear lo que el usuario está mirando para ayudarlo a volver a prestar atención a lo que de verdad importa. Las lentes se llaman Specs y su cámara se configura para decirles qué es lo que supone que el usuario debe ver, por ejemplo una computadora, un libro o un ser humano. Mientras están en uso se registran los datos de lo que se observa y los envía a una aplicación conectada para llevar un registro.

El usuario tiene la opción de elegir qué acción deben realizar los lentes ante distracciones. El caso más leve es sencillamente hacer el monitoreo y registro en la app para mostrar en gráficas qué tanto tiempo se perdió. La segunda opción es establecer "sesiones de enfoque" para los momentos en los que se desee mayor concentración para determinadas

actividades. Pero si de verdad se quiere un cambio, probablemente lo mejor sea pedirles que envíen una alerta visual en la esquina del armazón o de audio a través de sus altavoces para que regrese de inmediato la vista.

De acuerdo con los desarrolladores de este sistema, aunque en un inicio los lentes registrarán como distracción cualquier cosa que se enfoque y sea diferente a la configurada en un inicio, para aquellos que, por ejemplo, tienen que utilizar varias páginas web o elementos en sus tareas, se contarán con apps especiales, además la tecnología irá aprendiendo de sus patrones. En declaraciones al medio The Verge, el fundador y CTO de Auctify, Hisham El-Halabi, dice que los algoritmos de la compañía podrán identificar 20 actividades diferentes en el lanzamiento, que incluyen leer, escribir, mirar su teléfono, su computadora portátil, ver televisión, hacer ejercicio en el gimnasio, hacer yoga, cocinar, tocar un instrumento, comer y charlar con otras personas.

Se agregarán más en el futuro y los usuarios pueden cambiar la forma en que se categoriza cada una de estas actividades. "Dado que ser productivo significa diferentes cosas para diferentes personas, los usuarios pueden elegir dentro de la aplicación complementaria qué actividades se reconocen como productivas. Para actividades que pueden ser más vagas como estudiar, el usuario puede establecer qué actividades específicas contribuyen al estudio (como leer, escribir, etc.)", afirmó El-Halabi.

Además de su seguimiento de actividad, Specs tiene algunos otros trucos. Un oxímetro de sangre, un acelerómetro y un giroscopio integrados permitirán que las gafas funcionen como un dispositivo de seguimiento del estado físico, mientras que los altavoces permitirán escuchar música e incluso atender llamadas. Incluso puede guiarlos a través de ejercicios de respiración calmantes. Y, por supuesto, también permitirán colocar lentes de graduación.

Pensando en la seguridad de los usuarios pues, después de todo se está grabando lo que ven, Auctify afirma que los Specs nunca envían fotos o videos a ningún lugar a través de internet y que la información en la app del teléfono está encriptada.

Por ahora los desarrolladores solo han dado a conocer un prototipo de su tecnología. Necesitan de financiamiento, que están buscando en Indiegogo, para llevar su proyecto al siguiente nivel y producirlos en mayores cantidades. No obstante el equipo es optimista y considera que, dado que "todo el mundo puede beneficiarse de la mejora de su productividad nuestra audiencia no será solo entusiastas de la tecnología, sino un conjunto de audiencias mucho más diverso que comparten el problema universal de la procrastinación".