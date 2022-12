Conoce todos los cambios y novedades del iOS 16.2

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Apple lanzó la lista de novedades que llega con su nuevo sistema operativo iOS 16.2. Entre las novedades que puedes disfrutar después de isntalarlo, están la app Freeform, más personalización en la pantalla de bloqueo de los iPhone 14 Pro, Apple Music Sing, el particular karaoke de Apple, algo que desde luego será capaz de entretener a muchos, así como animar comidas y reuniones y mucho más.

Asimismo, para beneplácito de los amantes de los equipos de Apple, iOS 16.2 y iPadOS 16.2 mejoraron la seguridad al corregir más de 30 vulnerabilidades.

A continuación, te compartimos lo más importante que debes saber sobre la nueva actualización iOS 16.2:

iOS 16.2

Esta actualización introduce Freeform, una app que ofrece un espacio para hacer brainstorming y dar vida a tus ideas. Esta versión también añade Apple Music Sing, mejoras en la pantalla de bloqueo y otras funciones y correcciones de errores para tu iPhone.

Freeform

Freeform es una nueva aplicación para trabajar de manera creativa con amigos o colegas en Mac, iPad y iPhone. Un lienzo flexible que te permite añadir archivos, imágenes, notas y mucho más.

Las herramientas de dibujo te permiten trazar en cualquier parte del lienzo con el dedo.

---Apple Music Sing

Una nueva forma de cantar millones de tus canciones favoritas en Apple Music. Voces totalmente ajustables que te permiten cantar a dúo con el artista original, en solitario o de forma mixta. Las nuevas y mejoradas letras compás a compás hacen que sea aún más fácil seguir la música.

---Pantalla de bloqueo

Los nuevos ajustes te permiten ocultar el fondo de pantalla o las notificaciones cuando el Alway-On Display está activado en el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

El widget de sueño te permite ver tus datos de sueño más recientes. El widget de medicación te permite ver recordatorios y acceder rápidamente a tu itinerario.

---Game Center

Compatibilidad con SharePlay en Game Center para juegos multijugador, para que puedas interactuar con las personas que están contigo en una llamada FaceTime.

El widget de actividad te permite ver a qué juegan tus amigos y sus logros en los juegos directamente desde la pantalla de inicio.

AirDrop

Con iOS 16.2, AirDrop se configura automáticamente a Solo Contactos después de 10 minutos para evitar solicitudes no deseadas.

Inicio

Mejora de la fiabilidad y eficiencia de la comunicación entre tus accesorios inteligentes para el hogar y los dispositivos Apple.

Esta actualización también incluye las siguientes mejoras y correcciones de errores:

La búsqueda mejorada en Mensajes permite encontrar fotos con base en su contenido, como un perro, coche, persona o texto.

El ajuste Desactivar Ocultar Dirección IP permite a los usuarios de iCloud Private Relay desactivar temporalmente el servicio para un sitio específico en Safari.

Los cursores de participantes en Notas permiten ver indicadores en tiempo real de las actualizaciones que hacen otros en una nota compartida.

Optimizaciones de la detección de fallas en los modelos iPhone 14 y iPhone 14 Pro.

Se corrige un problema que provoca que algunas notas no se sincronicen con iCloud después de realizar actualizaciones.

Es importante recordar que algunas funciones pueden no estar disponibles para todas las regiones o en todos los dispositivos Apple, por lo que si no logras visualizar algunas de ellas, puedes consultar la página de soporte de la compañía.