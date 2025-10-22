logo pulso
Consejos para cargar tu celular de forma eficiente

Descubre cómo mantener tu celular optimizado

Por El Universal

Octubre 22, 2025 03:26 p.m.
A
Consejos para cargar tu celular de forma eficiente

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Si tu celular carga la batería más lento que de costumbre, es probable que el centro de carga necesite mantenimiento, que tu cargador ya no se encuentre en óptimas condiciones o incluso que lo hayas conectado de manera incorrecta.

Si es tu caso, ¡no te preocupes! te decimos cómo alimentar de energía a tu dispositivo rápidamente, sin que se caliente porque este es un efecto común al tratar de hacerlo.

¿Cómo cargar el celular más rápido?

Si necesitas que tu celular llegue al 100% de batería en menos de lo que canta un gallo y sin afectar su temperatura, puedes lograrlo con ayuda de los siguientes consejos:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Revisa el estado del cargador y del cable: Cerciórate de que estás cargando tu teléfono con el accesorio correcto.

· Utiliza un cargador de pared, ya que brindan más potencia de carga.

· Actualiza el software de tu celular; de lo contrario, los problemas de carga aparecen como un error de las actualizaciones.

· No uses tu dispositivo durante el proceso de recarga.

· Cierra las aplicaciones que estén en segundo plano.

· Limpia el puerto de carga con aire comprimido: hay ocasiones en que la suciedad puede impedir una buena conexión entre el teléfono y su cargador.

· Activar el Modo Avión también acelera el proceso de carga, pues el consumo de batería se reduce al desactivar las funciones inalámbricas.

Sin embargo, es indispensable que de vez en cuando consultes a un especialista para conocer el estado de la batería de tu celular, así como de su centro de carga y el cargador. De esta manera puedes prevenir fallas más costosas de reparar.

¿Qué pasa si tu celular se calienta al cargarlo?

Los anteriores consejos harán que tu celular tenga una carga optimizada y, al mismo tiempo, evitan que su temperatura se eleve. Cuando esto ocurre, el dispositivo corre riesgo de sufrir alteraciones internas.

De acuerdo con el fabricante Samsung, este fenómeno es normal al usar los modos de "carga inalámbrica" o "carga rápida". Pero si aumenta demasiado, es primordial disminuir la velocidad de carga del dispositivo o interrumpirla para esperar a que se enfríe.

"También se puede producir en caso de que la temperatura ambiental sea muy alta, muy baja o en caso de que tu smartphone se encuentre directamente expuesto a los rayos del sol", indica el fabricante. Así que otra medida de prevención es cargarlo en sitios ventilados y con sombra.

Al momento de detectar que el celular tiene una temperatura más altar de lo convencional, realiza lo siguiente:

· Desconéctalo de la fuente de alimentación si está enchufado.

· Colócalo en un lugar más fresco y no lo uses hasta que se haya enfriado.

· Si continúa caliente, retíralo de la corriente eléctrica, espera a que se enfríe y ponlo a cargar de nuevo.

Como puedes ver, existen diversos consejos funcionales para recargar la pila del celular en el menor tiempo y sin que su batería resulte afectada. ¿Ya los conocías?

