Covid-19: ¿Cuáles son los síntomas, medidas preventivas y quiénes son los más propensos?

Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el mundo debía preparase para una pandemia ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan o también llamado coronavirus Covid-19. Hoy viernes se confirmó el primer caso de coronavirus en México.

El primer caso importado en México por coronavirus o Covid-19, se trata del hombre de 35 años que permanece aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), y existe otro caso sospechoso aislado en un hotel de Sinaloa, el cual dio positivo en la primera prueba reactiva y se esperan los resultados de la muestra confirmatoria del InDRE.

En conferencia matutina, en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López - Gatell Ramírez detalló que el paciente aislado en el INER se mantiene estable y se localizó a cinco personas con los que tuvo contacto que ya están en estudio.

¿Quién corre riesgo de padecer coronavirus?

De acuerdo con la OMS, el Covid-19 afecta a los humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

No es la primera vez que la OMS declara este tipo de emergencia global, en 2009 activó una por el brote de gripe H1N1, los de ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016.

El origen del virus de Wuhan

"De acuerdo con las primeras investigaciones epidemiológicas, la mayoría de los casos son trabajadores del mercado mayorista de pescados y mariscos de Huanan, en Wuhan, o bien manipuladores o visitantes habituales del mercado", dice el comunicado de aquel día de la OMS.

El mercado de pescados y mariscos de Huanan, en la provincia de Hubei, es un sitio en donde se vende carne de todo tipo de animales, ratas, puercoespines, venados, serpientes a granel.

CNN obtuvo imágenes que considera "perturbadoras" para algunas personas, en donde se aprecia parte de la vendimia y las condiciones en que los animales -vivos y muertos- se encuentran.

Los coronavirus y cómo se transmiten

Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades humanas que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo.

Dos de esos coronavirus causaron pandemias en el mundo: el MERS y el SRAS o SARS.

El MERS es una enfermedad respiratoria vírica causada por un coronavirus (el MERS-CoV) que se identificó por vez primera en Arabia Saudita en 2012 y que se sabe se contagió de camellos y dromedarios hacia los humanos.

El síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus, llamado coronavirus asociado al SRAS (SRAS-CoV). La primera vez que se informó sobre el SRAS fue en Asia en febrero de 2003 y su transmisión fue de muerciélagos a humanos.

Sin embargo, la transmisión entre humanos se puede dar por tocar un objeto o superficie contaminada con el virus, al tocarse la boca, nariz u ojos antes de lavarse las manos.

También al estar en contacto con personas que ya tienen incubado el virus de Wuhan o coronavirus. Aunque el virus también se puede transmitir por el aire, al toser, estornudar o por las heces fecales.

Consideran que como medidas precautorias se debe utilizar tapabocas, lavarse las manos, evitar las aglomeraciones y los mercados, así como el contacto con animales infectados, aunque no se sabe si algún animal fue el transmisor, como los murciélagos o los camellos en su momento con el MERS o el SRAS.

Mientras tanto, la metrópolis de Wuhan con 11 millones de personas, en el centro de China, donde se sitúa el origen del nuevo coronavirus que ya ha provocado muertes en ese país y se ha aislado del mundo con la esperanza de detener la epidemia.

Recomiendan no dar besos ni abrazos

Ante la llegada del coronavirus a México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López - Gatell Ramírez, pidió a los mexicanos a no darse besos ni abrazos como medida de prevención para evitar contagios.

"Las epidemias se contienen en la comunidad, hay acciones básicas de higiene que son útiles como lavarse las manos continuamente y si una persona tiene síntomas de enfermedad respiratoria que no estornude suelto. No nos demos la mano, por el momento no nos demos besos ni abrazos".

El funcionario federal señaló que al momento no es necesario implementar medidas extremas que impliquen cancelar clases en las escuelas o ausentarse de sus empleos.

"Medidas de distanciamiento social como filtros escolares donde se detecta a niños o empresas a personas laborales no son indispensables en este momento, porque las autoridades escolares y laborales podrían recibir una presión por la legítima preocupación sobre si pueden estar infectados de coronavirus, pero seguramente se trate de un catarro común, tampoco es necesario tomar medidas de alto control, si llega a presentarse lo haremos saber".

Puntualizó que al día de hoy no existe indicación para cerrar escuelas o áreas de trabajo, ni se justificaría el ausentismo laboral. "Estamos en el escenario uno, que es una transmisión localizada, unas pocas decenas de casos tras los confirmados", comentó.

Los síntomas de alguien infectado

A raíz de la confirmación de un primer caso de coronavirus en la Ciudad de México, te decimos cuáles son los principales síntomas asociados con el Covid-19.

Fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

Además de este cuadro clínico, hasta hace dos días era condición necesaria que el paciente cumpliera también el criterio epidemiológico asociado con la aparición del COVID-19; es decir que la persona afectada hubiese estado físicamente en una zona con un brote activo o que haya estado en contacto con un posible infectado en los 14 días previos a la aparición de los síntomas.

¿Cómo se propaga del coronavirus COVID-19?

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma.

¿Qué medidas preventivas se pueden tomar?

El 9 de enero de 2020, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, emitió una serie de medidas preventivas, entre las que destacan:

Lavado de manos de manera frecuente, usando agua y jabón, consumir sólo alimentos bien cocinados y agua simple potable o embotellada.

Evitar lugares concurridos, evitar el contacto con animales vivos o muertos, No consumir carne cruda y en lo posible evitar el contacto con personas enfermas.

Cabe destacar que no existe tratamiento específico para tratar el COVID-19 y tampoco una vacuna para combatir la enfermedad.