Crean dron capaz de detectar personas contagiadas de Covid-19

Durante la contingencia por el coronavirus Covid-19 la tecnología está demostrando su valor, no solo porque gracias al internet podemos mantenernos comunicados y entretenidos en casa sino porque está ayudando a descubrir posibles tratamientos y, a través de drones, a localizar a los enfermos.

Aunque la idea parece salida de una película de ciencia ficción, investigadores de la Universidad del Sur de Australia y el Departamento de Defensa de Australia desarrollaron drones capaces de detectar la temperatura, el ritmo cardiaco y las frecuencias respiratorias de las personas en las calles.

Y no solo eso, su sistema también tiene la capacidad de detectar a personas que estornudan o tosen en medio de una multitud.

Denominado como el "dron de las pandemias", este modelo está siendo desarrollado en asociación con Draganfly Inc, una compañía de drones empresariales.

De acuerdo con los investigadores y la empresa el dron ha demostrado ser capaz de medir con precisión la frecuencia cardíaca y respiratoria de las personas desde una distancia de cinco a 10 metros en movimiento, y hasta 50 metros con una cámara fija.

Inicialmente este sistema había sido diseñado con la intención de ayudar en situaciones de socorro como catástrofes naturales. Sin embargo, ahora está siendo probado para controlar la pandemia.

Los investigadores de la universidad aceptan que si bien los drones podrían no identificar todos los posibles contagios de Covid-19, sí podrían ser una herramienta confiable para detectar casos sospechosos en un lugar o en un grupo de personas.

De esta manera las autoridades podrán actuar de manera oportuna y no solo tratar a las personas contagiadas de coronavirus, sino aislarlas para que el virus no se esparza más.

Dado que la emergencia es mundial, se espera que otros países adopten este tipo de tecnología, especialmente en las grandes ciudades donde el riesgo es mayor. De hecho, en Estados Unidos y Canadá ya se está planteando su uso.

Asimismo vale la pena recordar que los drones ya se han utilizado durante la pandemia ya sea para monitorear de una manera simple efectiva grandes extensiones geográficas o para desinfección de espacios de un modo seguro.