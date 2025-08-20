Crías de tortuga nacen de padres centenarios en el zoológico de Filadelfia

FILADELFIA (AP) — Dieciséis tortugas occidentales de Santa Cruz nacidas de unos padres muy ancianos tuvieron un paseo lento y un tratamiento de alfombra roja el miércoles en un evento del Zoológico de Filadelfia para mostrar a las crías altamente valoradas.

Especialistas en cuidado animal que las han vigilado desde que eran huevos sostuvieron a los animales en un camino junto al hábitat de tortugas del zoológico. Las crías de esta especie amenazada están comiendo bien y creciendo, de acuerdo con reportes.

Las tortugas nacieron en una serie de eclosiones este año de Mommy y Abrazzo, una pareja que se estima que ambos tienen alrededor de 100 años. Mommy llegó al zoológico en 1932, pero no había producido descendencia hasta que Abrazzo fue traído hace casi cinco años del Zoológico y Jardín Riverbanks de Columbia, Carolina del Sur. Los 16 son su primera progenie.

"Ahora este animal, que ha estado en Filadelfia desde 1932, estará representado aquí, con suerte, por otros 100 años porque su descendencia ahora es parte de nuestra colección", comentó Lauren Augustine, directora de herpetología del zoológico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuatro hembras que eclosionaron a principios de esta primavera fueron nombradas en honor a personajes del programa de televisión "Golden Girls". Tres machos nacieron en abril, y eso fue seguido por la segunda nidada de Mommy, que resultó en tres hembras en junio y seis machos este verano.

Mommy y Abrazzo son los habitantes más antiguos del Zoológico de Filadelfia y se consideran de gran valor genético para la supervivencia de la especie. Su descendencia se considera un éxito en el esfuerzo por preservar a la tortuga occidental de Santa Cruz.

Se espera que permanezcan en el zoológico al menos un año antes de ser ubicados en diferentes instalaciones el próximo otoño.

Las tortugas occidentales de Santa Cruz son una de las 13 especies vivas de tortugas nativas de siete islas en la cadena de Galápagos en el océano Pacífico frente a la costa de Ecuador. La especie más grande de tortuga, se cree que viven hasta 200 años.

El zoológico está solicitando donantes para sugerir nombres para una de las crías, un macho, sujeto a la aprobación del zoológico. Otros se llaman Zee, James, Colette, Soledad, Isabelle, Roger, Fausto, Caldero, Lee, Marigold Puddlefoot y Kelpy. El zoológico utiliza esmalte de uñas no tóxico en diferentes colores para distinguirlos entre sí.

El Zoológico de Filadelfia también tiene dos tortugas gigantes de Aldabra, Wilma y Betty. Una tortuga de Galápagos de 135 años llamada Goliath se convirtió en padre por primera vez en el Zoológico de Miami en junio.