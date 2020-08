Cuáles son los alimentos que aumentan el colesterol

Cuatro de cada 10 adultos mexicanos tienen el colesterol alto, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cardiología. Esta condición puede reducir el flujo sanguíneo en las arterias, lo que deriva en dolores en el pecho, ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares.

Además de la falta de actividad física, el tabaquismo y la edad, el aumento en los niveles de colesterol LDL (malo) en la sangre es causado por malos hábitos alimenticios, como el exceso de grasas saturadas dentro de la dieta.

Si quieres saber cuáles son los alimentos que pueden subir tu colesterol, aquí te lo decimos.

Lácteos enteros

Los lácteos enteros como la leche, el queso, el yogur, el helado, la mantequilla o la crema tienen un alto contenido en colesterol y grasas saturadas. La Universidad de California en San Francisco determinó que una taza de leche entera contiene hasta cinco gramos de grasas saturadas, lo cual representa el 38 por ciento del consumo diario recomendado por la Asociación Estadounidense del Corazón.

Por ello, si quieres mantener tus niveles de colesterol bajo control, escoge lácteos bajos en grasa.

Embutidos

El blog especializado en salud, Healthline, explica que las salchichas, el tocino, el jamón y otras carnes procesadas son alimentos altos en colesterol que deben limitarse dentro de la dieta.

Un estudio publicado por el International Journal of Preventive Medicine concluyó que comer una porción de carne procesada al día incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en un 42 por ciento.

Carne roja

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón, las carnes rojas son altas en grasa saturada, por lo que pueden aumentar los niveles de colesterol LDL en la sangre y provocar complicaciones en personas con padecimientos cardiacos.

Por esta razón, se aconseja que limites tu consumo de carne de cerdo, res o cordero. Opta por cortes magros, quita tanta grasa como sea posible antes de cocinarlos y utiliza métodos de cocción saludables, ya sea al horno, asado, guisado o rostizado. De igual forma, se sugiere que incorpores otras fuentes de proteína a tu dieta como el pollo, el pescado o las legumbres.

Postres

Al igual que las grasas saturadas, las grasas trans incrementan el colesterol LDL y disminuyen el colesterol HDL (bueno) en el torrente sanguíneo, señala la Asociación Estadounidense del Corazón. Esto aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, derrames cerebrales y diabetes tipo 2.

Este tipo de grasas se puede encontrar en productos horneados como los pasteles, galletas o postres hechos con masa de hojaldre, especialmente si es bollería industrial. Para evitar su consumo, descarta alimentos que incluyan "aceites parcialmente hidrogenados".

Alimentos fritos

Healthline asegura que los alimentos fritos son altos en colesterol y debes sacarlos de tu dieta si te es posible. Este grupo incluye donas, pollo frito, papas a la francesa, entre otras comidas rápidas.

Su gran aporte calórico y contenido en grasas trans incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiacas, obesidad y diabetes, según un artículo publicado por The American Journal of Clinical Nutrition.

Disminuye el consumo de estos alimentos para mantenerte saludable. Si tus niveles de colesterol son altos, lo mejor es que acudas con un especialista que te indique cuál es la mejor dieta para ti.