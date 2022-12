Cuándo sí debes apagar y reiniciar tu celular

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Dado que lo utilizamos todo el día para múltiples propósitos, por lo general nunca dejamos que nuestro celular se apague. Siempre que nos aparece la alerta de que la batería se está agotando lo conectamos de inmediato. No obstante esta puede ser una mala práctica para el sistema operativo.

Como sabes, cuando dejas presionado el botón de encendido/apagado del celular, te aparece un mensaje para que confirmes si quieres apagarlo o solo reiniciarlo. Pero quizá no sepas cuál es la diferencia entre estas acciones.

Para que mantengas tu dispositivo funcionando de la mejor manera vamos a explicarte cuándo debes apagar y reiniciar tu celular.

¿Por qué es bueno apagar tu celular de vez en cuando?

Si bien parece una acción sencilla, apagar el celular de vez en cuando puede hacer mucho por el rendimiento de tu dispositivo. Y no estamos diciendo que dejes que la batería se agote, simplemente se trata de apagar y reiniciar de inmediato.

Aunque no hay alguna recomendación específica de las marcas, como Google o Apple, respecto a apagar los equipos cada cierto tiempo, está comprobado que hacerlo es aconsejable en algunos casos, y no solo cuando se congela la pantalla y aplicas el "botonazo" esperando que todo se solucione.

La razón por la que apagarlo puede ser buena idea es que este proceso ayuda a depurar la memoria caché lo que ocasionará que tu dispositivo tenga un mejor rendimiento.

Por otra parte, dado que al apagarlo se reinician todos los procesos, alguna falla que presente el software puede verse solucionada con esta acción. Además, se cerrarán las apps que trabajan en segundo plano.

Otra razón es dejar reposar la batería por unos minutos para alargar su vida útil, esto es especialmente necesario si tu dispositivo se calienta más de lo normal. Aunque en ese caso lo mejor es dejar que el celular permanezca apagado por unos 20 minutos.

Como ya mencionamos no hay una recomendación clara al respecto, pero encender y apagar el celular una vez por semana te dará los beneficios de los que te hablamos. Aunque tampoco pasará mucho si no lo haces, después de todo los smartphones están hechos para estar siempre activos.

¿Qué pasa cuando reinicias tu celular?

¿Es lo mismo apagar que reiniciar? La respuesta es no, pues mientras cuando apagas el celular todos los procesos se detienen y dejan de ejecutarse por completo, cuando se reinicia algunos componentes se mantienen alerta para darte la respuesta más rápida en cuanto los necesites.

Eso significa que no se eliminará, por ejemplo, del todo la memoria caché, por lo que si tu intención es reiniciar los procesos para eliminar fallas, este paso no será suficiente.

No obstante la diferencia es mínima, y solo aplica para funciones muy específicas, por lo que, en la mayoría de los casos reiniciar te ayudará a ver tu smartphone trabajar más rápido.

Al final, aunque como verás, sí es recomendable reiniciar o apagar el celular de vez en cuando, también debes considerar que no siempre es la solución ante fallas de software, si sigues notando errores entonces lo mejor será desactivar la app o darle un servicio mayor a tu dispositivo para descartar problemas como un malware.