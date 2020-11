Cubrebocas no dificulta tu respiración durante el ejercicio: estudio

Ante comentarios en torno al uso de cubrebocas durante la actividad física, sobre todo dentro de gimnasios, un nuevo estudio reveló que las mascarillas no producen ninguna repercusión en la salud como llegó a creerse, pues circulaba que produciría la acumulación excesiva de dióxido de carbono (CO2) en la sangre.

Un grupo de investigadores canadienses, de la Universidad de Saskatchewan (USask), estudió a 14 personas durante una rutina de rendimiento, en las que utilizaron dos tipos de mascarillas y otra en la que no las usaban, sin encontrar evidencia que respaldara estas alertas.

"Nuestros hallazgos son importantes porque indican que las personas pueden usar cubrebocas durante el ejercicio intenso sin efectos perjudiciales sobre el rendimiento y con un impacto mínimo en la oxigenación de la sangre y los músculos", expusieron los investigadores.

Para los especialistas resultó importante esta investigación, pues mientras los nutriólogos recomiendan evitar el sedentarismo y la mala alimentación, las autoridades sanitarias sugieren mantenerse en confinamiento.

El estudio, publicado en la revista "International Journal of Environmental Research and Public Health", expuso que los voluntarios fueron sometidos a un breve calentamiento en una bicicleta fija. Además, 24 horas antes fueron evaluadas tanto la dieta como la actividad física previa.

La prueba implicó un aumento progresivo de la intensidad a lo largo de tres pruebas: una con una mascarilla quirúrgica; otra con una mascarilla de tela; y una más sin mascarilla. Las pruebas terminaron en el momento en que las personas no pudieron continuar con el ritmo persistente.

"Por lo general, un participante alcanza el agotamiento en esta prueba de seis a 12 minutos, dependiendo de su nivel de condición física", mencionó el doctor Phil Chilibeck, profesor de la Facultad de Kinesiología de USask.

Los científicos se interesaron, principalmente, en avaluar una mascarilla de tela de tres capas, ya que esta ha sido recomendada recientemente por la doctora Theresa Tam, directora de Salud Pública de Canadá: "Los resultados con una máscara de tela de una sola capa pueden diferir", advirtieron.

El equipo de USask registró los niveles de oxígeno en sangre de los participantes y los niveles de oxígeno en los músculos durante la prueba, mediante herramientas de medición no invasivas, sin registrar ninguna perturbación aparente.

"Esto es importante cuando los gimnasios abren durante la pandemia del Covid-19, ya que las gotitas respiratorias pueden ser impulsadas más con la respiración pesada durante el ejercicio vigoroso y debido a los informes de grupos, en instalaciones de ejercicio cerradas y abarrotadas", detallaron los expertos.

"Si la gente usa mascarillas durante el ejercicio en interiores, podría hacer que las sesiones sean más seguras y permitir que los gimnasios permanezcan abiertos durante la pandemia y permitir que los deportes continúen", consideró Chilibeck, autor principal del trabajo.

El especialista explicó que, ante el rebrote de la enfermedad en algunas regiones del mundo, este estudio es pertinente, ya que se espera que las nuevas órdenes de salud, en las que el uso de cubrebocas obligatorio entrará en vigor. Chilibeck reiteró que el uso de este tipo de medida de protección en espacios como gimnasios y el aire libre es seguro.