Descubre Cómo Eliminar el Olor a Tabaco de tu Ropa con Estos Trucos Caseros

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El olor a tabaco puede quedarse impregnado en la ropa durante horas, incluso días, provocando incomodidad y rechazo.

Aunque la mejor forma de evitarlo es no fumar, hay soluciones prácticas y efectivas para neutralizarlo con ingredientes que seguramente ya tienes en casa. A continuación, te presentamos cinco trucos sencillos para dejar tus prendas frescas y libres del molesto olor a cigarro.

De acuerdo con el sitio especializado en consejos de limpieza Hogarmania el primer paso para eliminar el olor a tabaco es airear la prenda. Colócala en un espacio abierto y ventilado durante toda la noche para que el humo se disipe. Este proceso permite que las partículas del cigarro se evaporen de forma natural. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, ya que puede desgastar los colores o dañar tejidos delicados.

El vinagre blanco es un clásico en la limpieza del hogar por su poder neutralizador de olores. Añade un cuarto de taza al compartimento del suavizante en la lavadora. No te preocupes por el aroma del vinagre: desaparecerá una vez que la prenda esté seca, dejando un olor fresco y limpio. Además, este ingrediente actúa como suavizante natural.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El bicarbonato de sodio es un aliado eficaz para eliminar el olor a cigarro. Puedes agregar media taza al detergente habitual o espolvorearlo directamente sobre la ropa con olor y dejarlo actuar durante unas horas. Luego, sacude la prenda antes de lavarla. Este método no solo elimina los olores, sino que también ayuda a mantener la ropa más suave.

Aunque parezca curioso, meter la ropa en el congelador es un truco muy útil. El frío extremo mata las bacterias que causan el mal olor. Coloca la prenda dentro de una bolsa de plástico y déjala congelar durante toda la noche. Es ideal para prendas delicadas o que no se pueden lavar con frecuencia, como abrigos o suéteres.

El alcohol del vodka actúa como un desinfectante natural y ayuda a eliminar los olores al evaporarse. Mezcla una parte de vodka con tres de agua en un atomizador y rocía ligeramente la prenda. Déjala secar al aire libre. Este método no deja olor ni manchas, y resulta ideal para refrescar la ropa entre lavadas.

Eliminar el olor a tabaco de la ropa no requiere productos caros ni procesos complicados. Con vinagre, bicarbonato, ventilación, frío o un poco de vodka, puedes devolverles a tus prendas ese aroma fresco y limpio que tanto disfrutas.