"K-pop Demon Hunters" podría tener una secuela

Domingo, 2 de noviembre de 2025 14:59 | Espectáculos, Cultura y Estilos | PELÍCULA-DEMON HUNTERS

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El éxito de la cinta "Kpop Demon Hunters" no solamente se mide en números, sino también por el cariño que los fans han mostrado hacia la franquicia desde su estreno. Ahora, la cantante Rei Ami confirmó que espera luz verde para la secuela.

A través de una entrevista con el medio "E! News", Rei Ami, la cantante de HUNT/X y quien da voz a Zoey en la película de Netflix, habló sobre la secuela durante la Fiesta de Halloween 2025 de Heidi Klum y dijo:

"¡Yo también estoy esperando la llamada! Te enterarás cuando yo la reciba, así que hablamos entonces", comentó durante la alfombra roja de la 24ª fiesta anual de Halloween de la modelo Heidi Klum.

¿De qué fue vestida Rei Ami?

Ami, fiel al estilo juguetón de su personaje, asistió al evento vestida como Zoey, con unos pantalones de paracaidista de color azul fuerte y amarillo, como en la escena inicial de la cinta.

Asimismo, la estrella de "Kpop Demon Hunters" habló sobre los disfraces de Halloween inspirados en la película y dijo sentirse impresionada ante la cantidad de gente que los usó.

"¡Dios mío, están por todas partes, no puedo escapar de ello! (...) Y no me quejo, por favor. Quiero ver más."

En el evento de Halloween, Rei Ami no estuvo sola, ya que fue acompañada por Ejae, quien interpretó a Rumi en la película animada de Netflix. Ambas fueron vestidas para la ocasión; sin embargo, la cantante principal destacó por su peculiar disfraz.

Para esta ocasión, Ejae decidió tomarse el tiempo y se transformó en Derpy, el felino de color azul que actúa como mensajero de los demonios en la cinta. Usando una botarga, la estrella se mostró feliz de vivir su momento.

Aunque Rei Ami y Ejae, las cantantes de "Kpop Demon Hunters", destacaron durante la noche, una vez más Heidi Klum se ganó las miradas del público vestida de Medusa, con un estilo terrorífico y realista que asustó a varios invitados.