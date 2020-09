Descubre los beneficios de tomar agua de cáscara de piña

La piña es una fruta tropical que brinda numerosos beneficios a la salud. La forma más común de consumirla es quitando la cáscara para disfrutar del jugoso fruto amarillo; sin embargo, también se puede aprovechar la cubierta exterior.

Es posible incluir en tu menú el agua de cáscara de piña, pues aunque pueda parecer extraño, esta parte de la fruta es rica en bromelina, manganeso y fibra, componentes que ayudan con problemas de la salud como la diabetes. Incluso la puedes agregar a tu dieta si estás buscando perder peso.

1. Cáscara de piña para una buena digestión

En la cáscara de piña se ha encontrado hasta un 70.6% de fibra dietética que según un artículo publicado en la revista "Interciencia", provoca una sensación de saciedad, es decir, te sientes lleno más rápido. Así, el agua de cáscara de piña puede ser una aliada en tu dieta si lo que buscas es perder o controlar tu peso.

Además, ayuda a la digestión y previene el estreñimiento, ya que en su composición está la bromelina o bromelaína, una enzima que participa en la digestión de la proteína y que también puede tener efectos antiinflamatorios.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, es conveniente añadir poco a poco el consumo de fibra, ya que "el aumento de fibra en la dieta demasiado rápido puede provocar gases, distensión y cólicos".

2. Adiós a la celulitis

El aumento de peso y la celulitis pueden deberse a la retención de líquidos, ya que estos no pasan a la orina y por lo tanto se quedan en la sangre. El agua de cáscara de piña puede ayudar a estimular la función del sistema linfático para combatir esta afección y que no ocasione problemas a la salud.

Su composición rica en vitaminas A, C, K, B6 y ácido fólico, así como sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso y hierro, sumados a la bromelaína resultan en un buen diurético que te ayudará a reducir la retención de líquidos, ya que lo expulsa del organismo.

3. Cascara de piña para la glucosa en sangre

De acuerdo con un estudio publicado por la revista científica "Foods", la cáscara de piña, así como la corona, son fuentes potencialmente naturales de antioxidantes e inhibidores de la alfa glucosidasa. Esto quiere decir que disminuyen la absorción de carbohidratos desde el tracto digestivo, reduciendo así los niveles de glucosa después de las comidas y por lo tanto de los azúcares en la sangre.

Los inhibidores de las alfa-glucosidasas se utilizan para tratar la diabetes tipo 2, por lo que el agua de cáscara de piña pude ser una opción natural para complementar los tratamientos y así evitar problemas graves a la salud.

Además, si agregas un poco de canela al agua en su preparación tus niveles de colesterol y triglicéridos podrían bajar, ya que son beneficios que tiene esta especia en la salud si es consumida regularmente, según un estudio publicado en la revista "Annals of Family Medicine".

¿Cómo prepararla?

Necesitarás cáscaras de piña -si gustas puedes agregar el corazón- y litro y medio de agua. Si gustas, añade canela y miel de abeja.

Muele las cáscaras de piña con un poco de agua, posteriormente hierve esta pulpa con rajitas de canela al gusto en el litro y medio de agua; deja que se enfríe y cuélala para extraer todo el jugo que sea posible. Agrega miel y el agua de cáscara de piña estará lista.