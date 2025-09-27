Descubre por qué los chapulines son símbolos de buena suerte

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Los chapulines o saltamontes son insectos pirgomórfidos pertenecientes a la familia de ortópteros celíferos cuya cabeza tiene forma parecida a la de un cono.

De acuerdo con iNaturalist, la plataforma de ciencia ciudadana que conecta a entusiastas de la naturaleza con científicos para registrar, compartir y aprender sobre la biodiversidad de México y otros países, en el mundo hay alrededor de 13 mil tipos de chapulines, de los cuales 920 se han registrado en México.

En la República mexicana el término "chapulín" se deriva del náhuatl "chap?lin", que está compuesto por "chap?(nia)", que significa ´rebotar´, y "?lli", que es "insecto de que brinca". Suelen vivir en zonas con vegetación y clima cálido, como pastizales, praderas, campos de cultivo y áreas con hierbas bajas.

¿Qué significa encontrarte un chapulín?

De acuerdo con diversas creencias populares, encontrarte un chapulín en tu casa, jardín o en tu camino, representa buena suerte.

En el ámbito espiritual y cultural en México, ver un chapulín significa encontrarse con un presagio de buena suerte, prosperidad y abundancia. La visita de este insecto a tu hogar o espacio personal es interpretada como una señal positiva, indicando que estás en el camino correcto y que se aproximan tiempos favorables.

Otras interpretaciones espirituales indican que los chapulines representan la llegada de nuevas oportunidades o la apertura de nuevos caminos.

Asimismo, ya que estos insectos suelen dar saltos muy altos, también puede significar que se deben dar saltos en la vida.

De acuerdo con un portal especializado en el tema, en el antiguo sistema filosófico chino, Feng Shui, los chapulines representan una conexión profunda y especial con la naturaleza y el universo.

La presencia de este insecto en algún espacio cercano trae consigo mensajes de sabiduría y confianza.

¿Qué hacer si encuentras un chapulín en tu casa?

Si encuentras uno de estos insectos dentro de tu casa, es recomendable levantarlo lo más cuidadosamente posible y llevarlo a un lugar seguro, como tu jardín u otras áreas verdes.

Asimismo, si la presencia de este insecto te incomoda, debes saber que los chapulines no son venenosos y no suelen representar ningún peligro.