CELEBRA EN GRANDE RECIBIR LA COMUNIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A

Hugo André Vázquez Ruelas reflejó gran felicidad en su rostro, al reunirse en una estupenda celebración con sus seres queridos y amigos para festejar al haber recibido la primera comunión.

Con este acto de fe, reafirmó el amor y respeto al Niño Jesús.

Por ello, en el espléndido festejo que organizaron sus papás Víctor Hugo Vázquez y Tania Ruelas, la atmósfera multicolor, como la serie de detalles y atractivos cautivaron a los invitados.

Ahí, estuvieron con Hugo André, sus padrinos Marco Antonio Piña y Liliana Jacqueline de la Cruz, su abuelita Silvia Rodríguez, así como tíos, primos y compañeros del Andes International School, con quienes compartió emocionado este especial acontecimiento en su vida.

La tarde, intensa, para recordar, con diversión extrema, sorpresas y gran acción.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron.

