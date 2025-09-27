Hugo André Vázquez Ruelas reflejó gran felicidad en su rostro, al reunirse en una estupenda celebración con sus seres queridos y amigos para festejar al haber recibido la primera comunión.

Con este acto de fe, reafirmó el amor y respeto al Niño Jesús.

Por ello, en el espléndido festejo que organizaron sus papás Víctor Hugo Vázquez y Tania Ruelas, la atmósfera multicolor, como la serie de detalles y atractivos cautivaron a los invitados.

Ahí, estuvieron con Hugo André, sus padrinos Marco Antonio Piña y Liliana Jacqueline de la Cruz, su abuelita Silvia Rodríguez, así como tíos, primos y compañeros del Andes International School, con quienes compartió emocionado este especial acontecimiento en su vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tarde, intensa, para recordar, con diversión extrema, sorpresas y gran acción.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron.