Le prenden fuego a un hombre en el río Santiago

El cuerpo de un hombre en llamas fue localizado en el bulevar del río Santiago, abajo del puente peatonal de la calle Prolongación Moctezuma en los carriles que van en dirección al poniente, al momento del hallazgo aún estaba con vida pero finalmente murió cuando se esperaba la llegada de los paramédicos.

El reporte a las corporaciones policiales se realizó a las 23:30 horas del jueves, en el sentido de que había un hombre quemándose en el bulevar y al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal para prestarle ayuda, pero se percataron que ya había fallecido víctima de las quemaduras de tercer grado que presentaba casi en el 50 por ciento de su cuerpo.

Según testigos, al ser detectado el hombre aún vivía y las llamas le abarcaban la parte superior del cuerpo pero cuando los socorristas llegaron ya había perdido la vida.

El área fue asegurada por elementos de la Guardia Civil Estatal como primeros respondientes, quienes esperaron la llegada de los Servicios Periciales para que se realizara el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legista.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el caso, en el que la Policía de Investigación y Servicios Periciales realizaron las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y obtener información que permita identificar a la persona fallecida, así como establecer cómo transcurrió el hecho.

De acuerdo con el reporte inicial, la víctima presentaba varias lesiones ocasionadas por quemaduras y al no contar con documentos oficiales ni datos que permitieran conocer su identidad, se mantiene en calidad de no identificada.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista, donde se llevará a cabo la necropsia legal correspondiente que determinará con precisión la causa del fallecimiento.

La Fiscalía potosina continuará con las labores científicas y jurídicas pertinentes para el esclarecimiento de este acontecimiento.