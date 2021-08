Descubren nuevo troyano que roba los datos bancarios de Android

Por comodidad o por una situación extraordinaria como la pandemia de Covid-19, millones de personas en el mundo tomaron la decisión de digitalizar muchas de sus actividades. Poco a poco muchos han perdido el miedo de tener acceso a sus cuentas bancarias desde el celular. Y, aunque estas aplicaciones por lo general son muy prácticas y seguras, los ciberdelincuentes buscan la manera de robar los datos. En ese sentido hoy vamos a hablarte de un peligroso troyano que está dirigido a los usuarios de Android.

En marzo pasado los investigadores de la firma ThreatFabric, identificaron un malware de fraude bancario llamado Vultur que pone en riesgo a usuarios de Android que usan aplicaciones bancarias. Al respecto, Juan Pablo Jiménez, vicepresidente de Ventas para América Latina en OneSpan, comentó: "se trata de un ataque que ha resurgido y que podría haber evolucionado. Vultur tiene la capacidad de leer y grabar la pantalla de un dispositivo móvil, así como de registrar las teclas para robar las credenciales de los usuarios".

Precisamente por la manera en que opera es que este malware está llamando la atención de las compañías de ciberseguridad, pues al ser menos demandante de recursos en comparación con los ataques de imitación de inicio de pantalla para aplicaciones o sitios web móviles de los bancos, es más difícil que los usuarios descubran que están infectados.

Y es que la mayoría de estos ataques se logran haciendo creer al usuario que está ingresando en la aplicación legítima de su banco, cuando en realidad es una copia que registra toda la información de acceso. Pero en el caso de Vultur se graba lo que sucede en la pantalla, es decir, sí se trata de la app oficial, pero hay un espía que se encarga de robar las credenciales de acceso.

De acuerdo con OneSpan, el ataque partió de una aplicación fraudulenta disponible en Google Play Store. No obstante, y aunque Google parece responder a las alertas de aplicaciones sospechosas, eso no parece ser un consuelo para quienes ya han sido despojados de sus credenciales o de su capital.

De hecho, un informe reciente de AV-TEST mostró que Google Play Protect, cuyo objetivo es identificar el malware, quedó en último lugar entre sus pares de aplicaciones de seguridad móvil. "Los desarrolladores y editores de aplicaciones móviles que facilitan los pagos u otras actividades bancarias no deberían dar por hecho que sus plataformas y usuarios están protegidos únicamente por el sistema operativo Android o la tienda Google Play. Deben tomar medidas adicionales con múltiples capas de seguridad, incluyendo la autenticación del cliente y el blindaje de la aplicación que, cuando se integra en una de banca móvil, supervise continuamente la app y la cierre si se detecta tecnologìa de lectura de pantalla o de registro de teclas, como la ejecutada por este malware Vultur".

--Todo un riesgo

Los especialistas también comentaron que, por la manera en que opera, este malware no solo es un riesgo para las aplicaciones de entidades bancarias, se ha comprobado que Vultur también afecta a monederos de criptomonedas y redes sociales.

Cabe decir que, una vez instalado en el dispositivo, el malware esconde su icono y usa los servicios de accesibilidad de Android para conseguir los permisos necesarios para funcionar. Posteriormente identifica las apps disponibles y envía una alerta cuando el usuario utiliza alguna de las plataformas de su lista de objetivos para comenzar a grabar la pantalla.

Además de la grabación, Vultur también utiliza un servidor VNC (Virtual Network Computing) local para obtener capturas de pantalla del dispositivo que envían, junto con las pulsaciones registradas. De esta manera los ciberdelincuentes tienen todo lo necesario para robar a sus víctimas.