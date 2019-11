Desinformación y falta de cultura limitan el uso de condón en Latinoamérica

El uso del condón en América Latina no es una práctica usual debido a la desinformación y falta de cultura para su utilización, principalmente en la población joven, advirtieron este miércoles especialistas.



"Esto explica por qué 15 % de hombres y 33 % de mujeres no usan condón en su primera relación sexual" en América Latina, explicó a Efe el doctor Alfonso Carrera.



El especialista explicó que debido a esto, se estima que 30 % de las personas han padecido o padecerán una infección de transmisión sexual (ITS) antes de los 30 años.



Señaló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), diariamente en el mundo un millón de personas adquieren una infección de transmisión sexual.



El especialista señaló que esto es preocupante ya que los tratamientos para ITS son muy caros, por ejemplo, tan solo la terapia para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tiene un costo promedio de 150.000 pesos anuales (unos 7.812 dólares).



Ana Karina de la Vega, directora de la asociación civil DKT, señaló que el problema sobre el uso del uso del condón es grave en México debido a que el 60 % de los adolescentes en la actualidad se ponen algún método anticonceptivo, como el Dispositivo Intrauterino (DIU) o el implante hormonal subdérmico, para no usar el condón.



"No hay uso constante debido a los estigmas. Muchos piensan que con que una persona se vea limpia es suficiente, pero no se trata de higiene", aseguró.



Explicó que una de las principales barreras en el país es la oferta de condones que existe, ya que pese a que hay casi 130 millones de habitantes, se consumen solo 180 millones de preservativos anualmente.



Sin embargo, en países como Cuba, donde su población es de 10 millones de habitantes, dicha nación utiliza 180 millones de condones, y Brasil con 216 millones de personas cuenta con 650 millones de condones al año.



"La educación sexual es una gran deuda que seguimos teniendo", manifestó De la Vega.



Explicó que en México un problema es la concepción de que los padres no deben hablar de sexualidad a niños y jóvenes pues pueden incitarlos a iniciar su vida sexual.



Sin embargo, manifestó, se tiene comprobado que cuando un joven está bien informado, con información no sesgada y científica, suele retrasar el inicio de su vida sexual o son más selectivos para empezar esta etapa.



Mariana Alarcón, supervisora de programa educativo de Marie Stopes México, señaló que el condón más caro del mundo es aquel que no se usa.



Explicó que no usarlo lleva a que se den infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, lo que deriva en problemas de salud, baja calidad de vida, gastos extraordinarios y cambio en los planes de vida.



Dijo que por ejemplo, el costo de tratamiento por Hepatitis C es de casi 150.000 pesos anuales (7.812 dólares), mientras que el cáncer cervicouterino, que es consecuencia muchas veces del Virus del Papiloma Humano (VPH), puede costar más de 91.000 pesos (4.745 dólares) en su primer año de tratamiento.



En tanto, el gasto por un embarazo no planificado o no deseado puede ascender hasta los 1,7 millones de pesos (unos 88.650 dólares) en los primeros 12 años de vida de un hijo.



Es por ello que los especialistas señalaron la importancia de contar con educación sexual laica y científica a edades tempranas y el uso de métodos anticonceptivos, que pueden ser más efectivos si se combinan de largo plazo con condón.