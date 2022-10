Desinstala estas apps porque las usan para robar tu WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Recientemente se han incrementado los reportes por robo de cuentas de WhatsApp. Este crimen se está cometiendo con el fin de suplantar identidades y obtener beneficios económicos por medio de estafas.

A través del patrullaje cibernético se ha detectado que el robo de cuentas de WhatsApp puede estar asociado con ciertas aplicaciones que no pertenecen a Meta, las cuales poseen un malware que extrae información personal de los dispositivos móviles para posteriormente generar fraudes con ella.

Las aplicaciones maliciosas desarrolladas por terceros, asociadas al robo de WhatsApp, están disponibles para el sistema operativo Android. Estas apps prometen ser herramientas que optimizan el servicio de mensajería, pero en realidad son solo un vehículo para robar tu identidad.

¿Qué aplicaciones propician el robo de cuentas de WhatsApp?

La lista de apps con malware es cada vez más extensa. Sin embargo, cuerpos de seguridad locales, como la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya se encuentran trabajando para desmantelar estas redes de estafa.

Entre las aplicaciones peligrosas, en cuanto al manejo y usurpación de datos, se encuentran: HeyMods, HeyWhatsApp, AppUpdater for WhasPlus 2021 GB, Yo FM HeyMods y Theme Store for Zap.

Todas estas aplicaciones están disponibles para su descarga en Google Play Store, APKSFree, iDescargar, y en otras tiendas virtuales.

El mismo Will Cathcart, líder de WhatsApp, ha explicado por medio de un hilo de Twitter los peligros de descargar aplicaciones de mensajería modificadas y recomienda instalar WhatsApp únicamente desde el link original de descarga.

También la cabeza de WhatsApp, perteneciente a Meta, ha dicho que Google Play Protect y Android se han dado a la tarea de deshabilitar las versiones falsas de su aplicación, para evitar el robo de cuentas. Además especificó que ya se han tomado medidas legales, puntualmente en contra de HeyMods.

¿Cómo evitar el robo de tu WhatsApp?

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC, en coordinación con el proveedor del Servicio de WhatsApp, Meta, ha publicado una serie de recomendaciones para evitar el robo de cuentas de esta app de mensajería instantánea.

Entre los puntos más importantes de esta lista se encuentran: no compartir tus códigos de activación enviados por SMS con nadie; colocar un PIN personal para proteger tu cuenta; establecer configuraciones para que solo tus contactos puedan ver tu información; y confirmar la identidad de toda persona con la cual establecemos contacto por medio de WhatsApp.

También este organismo pide enviar un correo electrónico a la dirección support@whatsapp.com, en caso de que creas que tu cuenta ha sido robada. El mail que mandes debe estar escrito en español y contener tu número telefónico completo y una descripción detallada de tu situación.

Toma en cuenta que las respuestas del servicio de ayuda de WhatsApp pueden tardar hasta 48 horas. Mientras recibes la contestación no olvides notificar a tus contactos sobre lo sucedido, para evitar que caigan en estafas.

Puedes obtener más información acerca de medidas de seguridad de WhatsApp en https://faq.whatsapp.com/.

Así que si descargaste algunas de las aplicaciones mencionadas, deberías desinstalarlas inmediatamente para evitar el robo de tu WhatsApp.