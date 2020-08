Dile adiós a WhatsApp si tienes alguno de estos celulares

Una de las aplicaciones más populares en México, y el mundo, es WhatsApp. La plataforma de mensajería se ha actualizado para incluir nuevas funciones y dar a los usuarios mejores opciones para comunicarse. Sin embargo, no todos podrán gozar de las novedades, algunos pronto se van a quedar si la app.

Cada cierto tiempo la plataforma anuncia cuáles son los sistemas operativos a los cuales dejará de brindar soporte, lo que significa que algunos modelos dejarán de tener la app disponible y es que, aunque la sigan viendo en sus dispositivos, comenzarán a notar fallas hasta que finalmente ya no funcione.

La razón es que el sistema operativo de los modelos ya no es compatible con la aplicación de mensajería propiedad de Facebook y, al no contar con los requerimientos de memoria la app deja de operar.

Estos son algunos de los equipos que ya no tendrán WhatsApp:

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5S

Samsung Galaxy S2

LG Optimus Black

HTC Desire

Motorola Droid Razr

Si tienes dudas respecto al soporte de tu celular solo tienes que averiguar cuál es la versión de sistema operativo que estás utilizando. En el caso de Android debe ser superior a la 4.0.3. Y, para los celulares iPhone de debe tener al menos iOS 9.

Para conocer el software que tiene tu celular en los equipos con Android de Google solo tienes que ingresar a menú de "Configuración" y luego elegir la opción "Sistema" y entrar a "Acerca del teléfono". También puedes escribir en la barra de búsqueda, que aparece en la parte superior de la pantalla: "versión de Android". Así de simple será conocer cuál es el sistema operativo que soporta tu celular.

En caso de que cuentes con un iPhone debes entra también a "Configuración", luego al menú "General" y por último a la opción "Información" ahí verás la versión de iOS que tiene tu teléfono.

Si ya comprobaste que no tendrás problema para seguir utilizando la aplicación entonces te invitamos a probar algunas de estas funciones que seguramente mejorarán tu experiencia en WhatsApp: Leer un mensaje sin que se active el doble "check". Desbloquea tu teléfono, dirigirte a la pantalla principal del dispositivo en un espacio en donde no haya íconos de apps, pulsa varias veces en la pantalla hasta que aparezcan las diferentes opciones de configuración, entre ellas elige "Widgets" (pequeña aplicación que brinda fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y brinda información visual). Busca en la lista el Widget de WhatsApp, selecciona la opción que se llama WhatsApp 4x2 en Android, manténlo pulsado y arrástralo hasta la página vacía. Ahora, cada que recibas un mensaje, en el widget aparecerá el nombre del contacto y el mensaje completo.

Enviarte mensajes a ti mismo. Abre WhatsApp y selecciona el menú de opciones dando clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y elige la opción "Nuevo Grupo", selecciona a los participantes que deseas añadir y confirma la acción. Después escribe un asunto, que será el nombre del grupo visible para los participantes, también puedes pulsar el ícono de cámara para agregar una imagen. Lo siguiente a realizar es eliminar a todos los contactos agregados y listo, quedarás solo tú y podrás enviarte mensajes.

Saber cuánto tiempo te ha ignorado un contacto. En Android debes abrir la ventana del chat y buscar el mensaje que te interesa en la conversación con el contacto en cuestión. Posteriormente mantén pulsado el mensaje hasta que aparezcan una serie de opciones en la parte superior, selecciona los tres puntos y luego la opción de Info. Ahí verás cuándo el mensaje fue entregado y leído. Incluso si la persona tiene las palomitas azules desactivadas. En el caso de iPhone, solo es necesario poner el dedo arriba de la conversación y aparecerá un menú, elige Info.

Cambiar el administrador de un grupo. Abre un chat grupal y pulsa en la parte superior donde se encuentra el nombre del grupo para ver los participantes que lo componen, en ese listado selecciona a quien desees que sea el nuevo administrador, deja pulsado sobre su nombre hasta que aparezca una ventana con varias opciones entre las que debes seleccionar "Hacer admin del grupo" y listo. Recuerda que no hay límite en el número de administradores.