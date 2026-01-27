Disminuye interés por autos eléctricos en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- La falta de infraestructura de carga, precio y competencia entre marcas ha disminuido el interés por comprar un auto eléctrico en México, de acuerdo con la firma de auditoría, impuestos y transacciones EY.

La edición más reciente del Mobility Consumer Index 2025 de EY reveló que la intención de compra de un auto híbrido o eléctrico en los próximos 24 meses descendió al 23% del 32% reportado en 2024.

Mientras que el interés por vehículos con motor de combustión interna aumentó a 60% de un 46% en 2024.

Al respecto, Carlos Zegarra, socio líder de Manufactura Avanzada y Movilidad de EY Latinoamérica, dijo que los consumidores están ajustando sus decisiones ante un entorno complejo, ya sea reconsiderando o retrasando su compra.

"Hoy vemos que el precio, la disponibilidad y la percepción de confiabilidad se ponderan más que la adopción acelerada de nuevas tecnologías.

"El reto para la industria no es solo tecnológico, sino de confianza y de infraestructura", indicó Zegarra en una presentación a medios.

De acuerdo con EY, el panorama geopolítico también está impactando localmente ya que 40% de los compradores potenciales de vehículos eléctricos está retrasando o reconsiderando su compra debido a que estas tensiones derivan en reducción de producción, cuellos de botella logísticos y aranceles.

A esto se suma la crisis de infraestructura. Los principales obstáculos identificados para comprar un auto eléctrico o híbrido son la escasez de carga pública con 34% de las respuestas y doméstica con 32%.

Para quienes intentan usar la red pública, existen barreras relevantes: el 43% reporta largos tiempos de espera y enfrenta el bloqueo frecuente de cargadores, mientras que el 37% tiene dificultades para ubicar puntos disponibles.

A pesar de estos retos, el ahorro económico sigue siendo un motor de venta.

El aumento de precios del combustible impulsa el atractivo de los vehículos eléctricos por sus menores gastos operativos, siendo las razones principales de compra el cuidado del medio ambiente, el costo del combustible y el bajo mantenimiento.

Zegarra agregó que, sin mencionar marcas en particular, los encuestados están mostrando menos preferencia por comprar marcas estadounidenses y más marcas asiáticas, pero no de China.

Las marcas de Asia Pacífico, excluyendo China, mantienen una preferencia dominante de 83%, aunque las marcas chinas subieron al 17%, un incremento de seis puntos en comparación con 2024, gracias a precios competitivos y equipamiento digital.

En contraste, las marcas estadounidenses cayeron al 61% de preferencia.

Zegarra comentó que los fabricantes deben considerar que un solo tipo de vehículo no va a suplir las necesidades de todos los consumidores, por lo que seguirá la demanda de vehículos de combustión interna, vehículos eléctricos con batería e híbridos de diferentes rangos, así que se requieren alternativas para diferentes tipos de consumidores.

"El enfriamiento a la intención de compra en relación con el 2024, no significa que va a disminuir la cantidad de vehículos eléctricos e híbridos en el país, la base sigue siendo pequeña y va en aumento el nivel de intensidad, pero ya no va a ser tan alto como se esperaba", apuntó.

En cuanto al proceso de compra, 44% de los compradores prefiere realizar la compra de manera presencial en concesionarios o showrooms, en comparación con el 65% reportado en 2024.