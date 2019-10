Donante de esperma en Oregón demanda a clínica; la acusa de engendrar 17 hijos y no 5 como acordaron

Un médico de Oregón que alega que su esperma se usó para engendrar al menos 17 hijos y no cinco como estaba pactado, dos de los cuales se conocieron por una web de búsqueda ancestral, demandó este miércoles a una clínica de fertilidad por su incumplimiento de las garantías ofrecidas.



La demanda de 5,25 millones de dólares va contra el hospital y Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU, por sus siglas en inglés) y fue presentada en el tribunal del Condado de Multnomah, del mismo estado.



Además de expresar la poca ética con la que supuestamente se actuó, la querella alega la angustia emocional y moral que las acciones de OHSU siguen teniendo sobre el doctor y su familia.



El doctor Bryce Cleary, de 50 años de edad y natural de Corvallis, en el estado de Oregón, donó su esperma en 1989 durante su primer año como estudiante de medicina en OHSU, cuando la clínica de fertilidad de la propia institución le solicitó a él y a otros compañeros ser donante de esperma.



El objetivo era una investigación y además ayudar a mujeres con dificultades conceptivas.



El demandante ofreció hoy una conferencia de prensa junto a su hijo James Cleary y a su hija biológica Allysen Allee, que fue concebida a partir de la donación de su esperma, en lo que ha sido el primer encuentro de los tres.



Allí, el doctor explicó que acordó ser donante después de que OHSU le prometió que su esperma no se utilizaría para concebir "más de cinco niños", y que "ninguna de las mujeres viviría en ningún lugar cerca de Oregón" o el noroeste del Pacífico estadounidense, además de que él permanecería en el anonimato.



Sin embargo, en mayo de 2018 dos mujeres que descubrieron que son hermanas a través de la web Ancestry.com, contactaron a Cleary.



Mediante esta web -la compañía en red de genealogía genética más grande del mundo-, y por la información que obtuvieron de la clínica de fertilidad de OHSU, las mujeres determinaron que Cleary era su padre biológico.



Cleary envió su propio ADN a Ancestry.com, por lo que se ha podido saber que su esperma donado se usó para engendrar a al menos 17 niños y cree que es posible que tenga muchos más hijos producto de ser donante, la mayoría de los cuales fueron concebidos y nacidos en Oregón.



Al menos dos de sus descendientes han asistido a las mismas escuelas que sus hijos nacidos dentro del matrimonio de Cleary, según la demanda.



Por su parte, la portavoz de OHSU, Tamara Hargens-Bradley, no ha querido comentar el caso, pero ha declarado en un comunicado que "OHSU trata cualquier acusación de mala conducta con la gravedad que merece".