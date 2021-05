Eclipse solar, conjunciones lunares: eventos astronómicos de junio

Tras la Luna de Sangre y la Superluna de mayo, llega junio acompañado de algunos de los eventos astronómicos más sorprendentes de este 2021, como el Eclipse solar y el solsticio de verano que pintará los días de calidez y humedad, pero debes mantenerte atento al cielo nocturno, ya que las noches del sexto mes del año duran menos de lo usual, por lo que podrías perderte de estos avistamientos.

1 de junio: Conjunción de la Luna y Júpiter

El primer día del mes nos brindará la oportunidad de atestiguar la conjunción entre la Luna y Júpiter. Este evento consistirá en la alineación del satélite natural con el quinto planeta del Sistema Solar.

Pese a que se encontrarán muy cerca, en esta ocasión, la Luna se colocará, ligeramente, por debajo de Júpiter, inclinándose al sureste de este planeta, según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

La conjunción podrá observarse a las 12:05 horas de la Ciudad de México, que será el punto cúspide de su luminosidad en el cielo. Sin embargo, merodeará por los confines del firmamento un aproximado de 19 horas y 12 minutos.

De acuerdo con el Royal Museums Greenwich, una conjunción ocurre cuando dos objetos astronómicos, cualesquiera que estos sean; asteroides, lunas, planetas y estrellas, dan la impresión de proximidad desde la perspectiva de un observador en la Tierra.

Este término fue creado para identificar el cambio de orientación de los objetos que pertenecen a nuestro Sistema Solar. Su traslado ha sido clasificado dentro del sistema de coordinadas elípticas, pues todos los planetas giran con un movimiento similar a la forma de un ovalo.

A partir de estos criterios, los astrónomos se dedican a analizar la latitud y longitud de la elíptica que adopta cada objeto interestelar, al momento de desplazarse. Cuando dos de ellos se sitúan en una misma recta se considera que están en conjunción entre sí.

Sin embargo, esta reciprocidad es engañosa, pues no se trata más que de un fenómeno de percepción visual. Si nuestra ubicación se encontrara en la superficie marciana, de Venus, o de cualquier otro planeta, las conjunciones sucederían de manera muy distinta a como las percibimos desde la Tierra.

Al respecto, los primeros astrónomos llamaron a los planetas como "estrellas errantes", pues se consideraba que marchaban sin rumbo ni destino por el firmamento, a diferencia de los astros fijos, como lo son las constelaciones Zeta Cetus, Beta Andrómeda, Gamma Pegasus, entre otras.

10 de junio: Eclipse anular de Sol y Luna nueva

"Spaceplace", de la NASA, explica que un eclipse se produce en el momento en que un planeta o una luna, de las 182 descubiertas, se interponen en la luminosidad del Sol. Esto puede ocurrir a través de dos fenómenos distintos. Nos referimos a los eclipses lunares y los solares.

En junio presenciaremos un eclipse de Sol. Durante este acontecimiento, la Luna deslucirá la aparición del Sol, proyectando su oscuridad sobre la Tierra. Así que mientras el día transcurre, la masa lunar se paseará frente al territorio solar, por lo que, por un momento, el atardecer se tornará como si nos encontráramos en las horas nocturnas.

El fenómeno acontecerá a las 04:44 horas, en ese instante el satélite natural se encontrará en la fase denominada como Luna nueva, lo que permitirá el bloqueo del Sol en un 80% pero paulatinamente terminará por cubrirlo por completo, a las 5:42 horas. Sin embargo, no en todas las regiones del mundo será posible apreciarlo como un eclipse total. Este será el caso de México, que tan sólo podrá percibirlo parcialmente.

La Luna nueva acaecerá a las 5:54 horas y su porción iluminada se encontrará en un 0%.

Por su parte, "Space", ha explicado que pese a que se le llame como un eclipse total no lo es, ya que un halo de luz blanca rodea al disco solar. Aunque este es uno de los espectáculos con mayor magnificencia visual, los expertos advierten que no debe ser presenciado sin anteojos especiales que protejan la visión, pues podría afectar a nuestra capacidad visual.

Los astrónomos aconsejan la adquisición de gafas con certificación ISO 12312-2, ya que estas garantizan la protección ocular y facial de quien los usa, pues es un evento que ocurre de entre un año y medio a tres años, por lo que aseguraron que no debemos perderlo de vista.

12 de junio: Conjunción de la Luna y Venus

Venus, el planeta más cálido de nuestro sistema, pasará a 1.3° al sur lunar, a las 01:43 horas. A su vez, la porción iluminada de la Luna será mínima, con un 3.1% de brillantez, por lo que el fenómeno podrá apreciarse con mucha más facilidad.

La estrella Pollux, a su vez, se unirá furtivamente a este encuentro sideral colocándose a 5° por encima de la Luna. Mientras que, el planeta rocoso se enfilará a 8°, en la parte inferior derecha lunar.

13 de Junio: Conjunción de la Luna y Marte

Por su parte, el planeta rojo pasará a 2.4° por debajo del sur de la Luna, a las 14:53 horas. La fase lunar será del 10.6%, por lo que se dice que se encuentra en etapa creciente.

21 de junio: Solsticio de verano

La mañana del 21 de junio, a las 10:32 horas ocurrirá el cambio de estación, la primavera le cederá su lugar al verano que se asentará en el hemisferio norte, hasta el 24 de septiembre, cuando el otoño nos abrace motivado por los vientos característicos de esa época. Por su parte, en el hemisferio sur llegará el invierno.

Esta fecha será única, en comparación de los otros días del año, puesto que será el día con periodo de luz más largo. Es por ello que se les nombra como solsticios, pues es el instante en que el Sol alcanza su mayor excursión. Esta declinación astronómica consiste en la cercanía que ocurre entre el gran astro y el ecuador.

24 de junio: Luna llena

La NASA explica que la Luna llena sucede cuando la Tierra se coloca entre el satélite natural y el Sol, alcanzando la misma geometría equidistante. Esto quiere decir que, los tres objetos cósmicos se colocan a una distancia igual entre cada uno de ellos, y la luminosidad solar se reflejará por completo en la masa lunar.

En esta ocasión, el plenilunio, otra de las formas en que es llamada, tendrá lugar a las 01:40 horas, momento en que alcanzará su punto cúspide. Sin embargo, se presentará en el cielo a lo largo de tres días, desvaneciéndose progresivamente hasta la madrugada del 26 de junio, cuando desaparecerá.

27 de junio: Conjunción de la Luna y Saturno

Saturno, el planeta rodeado por tres anillos que lo ayudan a sostenerse por su ligera densidad, pasará a 4° del norte de la Luna a las 04:27 horas. Pese a su encuentro en el cielo nocturno, la porción iluminada lunar, que se encontrará al 90.6% opacará la presencia del objeto cósmico.

28 de junio: Conjunción de la Luna y Júpiter

Júpiter, que al igual que Saturno está rodeado de anillos, sólo que mucho más tenues, pasará a 4.3° de la Luna. Este evento alcanzará su punto máximo a las 13:41 horas, por lo que la luz del día no permitirá que lo apreciemos en todo su esplendor.