REINA DE COVADONGA

REINA DE COVADONGA

Eclipse Solar de septiembre 2025

Nueva Zelanda y la Antártida serán escenarios privilegiados para el Eclipse Solar de septiembre 2025. Conoce los detalles de este fenómeno astronómico.

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 01:47 p.m.
A
Eclipse Solar de septiembre 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El próximo 21 de septiembre distintos lugares del mundo podrán presenciar el nuevo Eclipse Solar parcial, que coincidirá con el equinoccio de septiembre, lo que lo hará mucho más notable.

Este evento astronómico tendrá una duración de cuatro horas y ocurrirá aproximadamente a partir de las 17:29 GMT (11:29 hora de México) y finalizará a las 23:53 GMT (17:53 hora de México).

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna obstruye parte del disco solar, dejando al Sol parcialmente oculto. En algunas ocasiones se puede atenuar la luz del día.

¿En qué lugares se podrá ver en su máximo esplendor el Eclipse Solar?

Este fenómeno tendrá lugar en Nueva Zelanda donde será durante el amanecer del 22 de septiembre. Las mejores vistas serán desde regiones del Pacifico Sur, en la isla Stewart y partes de la costa de la Antártida.

De acuerdo con el sitio web astronómico Star Walk, estos son los lugares específicos con hora exacta donde ocurrirá el eclipse solar.

Nueva Zelanda (22 de septiembre)

Oban (Stewart Island): comienza a las 06:37 NZST, alcanza su máximo a las 07:14 y finaliza a las 08:23.

Christchurch: comienza a las 06:19 NZST, alcanza su máximo a las 07:08 y finaliza a las 08:18.

Wellington: comienza a las 06:10 NZST, alcanza su máximo a las 07:04 y finaliza a las 08:15, con 66% del Sol cubierto.

Auckland: comienza a las 06:10 NZST, alcanza su máximo a las 06:55 y finaliza a las 08:04.

Australia (22 de septiembre)

Macquarie Island: el eclipse comienza a las 05:13 MIST, alcanza su máximo a las 05:28 y finaliza a las 06:36.

Lord Howe Island: comienza a las 05:43 LHST, alcanza su máximo a las 05:46 y finaliza a las 06:16.

Antártida (22 de septiembre)

Zucchelli Station: comienza a las 07:05 NZST, alcanza su máximo a las 08:10 y finaliza a las 09:17.

McMurdo Station: el eclipse comienza a las 07:11 NZST, alcanza su máximo a las 08:16 y finaliza a las 09:23.

