Seguridad

Cae sujeto tras matar a su rival en una riña

El hecho, en Villa de Arriaga, el presunto responsable quedó a disposición de la FGE

Por Redacción

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Cae sujeto tras matar a su rival en una riña

Una persona sin vida por arma blanca en la calle de Ponciano Arriaga en la colonia San Francisco en el Municipio de Villa de Arriaga.

El Reporte a las 21:30 horas del día de ayer martes, en el sitio se reportó una riña.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal, aseguraron a Martín “N” de 22 años, al ser ubicado en la calle Guanajuato, de la colonia San Francisco del municipio de Villa de Arriaga, luego de ser señalado de haber privado de la vida a un hombre por probable riña.

El presunto quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, después de que ofreciera 100 pesos a los elementos estatales para que lo dejaran libre.

Esta acción, es parte de los esfuerzos constantes para mantener la tranquilidad en cada uno de los municipios del Potosí sin límites.

