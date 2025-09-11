REINA DE COVADONGA

logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
Irene Cerda Maeda es nueva reina de la Romería de Covadonga, que llevaron a cabo los integrantes de la Colonia Española en San Luis Potosí.

El evento reunió a miles de asistentes en un ambiente de fraternidad y tradición que fortaleció los lazos entre la comunidad española y la potosina.

Encabezaron el festejo: el Excmo. Sr. Don Guillermo Begué Moratalla, Cónsul Adjunto de España en México, así como del Cónsul Honorario de España en San Luis Potosí, Fernando López Palau, con el Presidente de la H. Junta Directiva de la Beneficencia Española, Licenciado Francisco Enrique Martínez López, junto con los integrantes de la directiva; y la Presidenta del Comité de Eventos, Verónica Ahumara Torres.

En la estupenda celebración, Irene Cerda Maeda fue electa por suerte como nueva soberana, de entre ocho aspirantes a la corona.

Emocionada, la reina recibió la ovación de los ahí reunidos

En una atmósfera de gran alegría y armonía, los asistentes disfrutaron de la cultura, gastronomía, cultura, música, bailes y tradición de España.

