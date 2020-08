Efectos secundarios de tomar bicarbonato en ayunas

El bicarbonato de sodio se ha popularizado como un remedio casero para alcalinizar el cuerpo, reducir el reflujo, blanquear los dientes o para bajar de peso. No obstante, su uso excesivo en ayunas puede perjudicar nuestra salud.

Este compuesto no debe administrarse en niños a menos que un médico lo indique. En el caso de los adolescentes y adultos, la dosis máxima es de media cucharadita disuelta en un vaso grande de agua, determina el sitio especializado Healthline.

Es importante que no tomes más de 3 cucharaditas y media de esta sustancia al día, no la consumas con el estómago lleno ni la bebas demasiado rápido, ya que puede afectar tu salud. Si quieres saber qué otros efectos secundarios puede tener, aquí te lo decimos.

Acidez estomacal

Uno de los usos más comunes del bicarbonato es como un remedio natural para las agruras. Sin embargo, Healthline explica que la disminución repentina de ácido en el estómago puede causar un rebote de acidez, lo cual empeoraría los síntomas de reflujo gástrico.

Esto incluye mal aliento, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, dificultad al tragar, sensibilidad en los dientes, problemas para respirar y una tos persistente. Por ello, debes considerar que el bicarbonato funciona como un alivio temporal. Si los malestares persisten, lo mejor es consultar a un médico.

Alcalosis metabólica

Un estudio publicado por Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics demostró que el consumo excesivo de bicarbonato de sodio afecta el equilibro ácido/base del cuerpo, lo cual podría derivar en una condición llamada alcalosis metabólica.

De acuerdo con Healthline, este padecimiento ocurre cuando la sangre se vuelve demasiado alcalina y puede provocar vómitos, diarrea, fatiga e hinchazón de las piernas. Esto es especialmente peligroso en pacientes con insuficiencia renal, señala la Facultad de Medicina de la UNAM.

Hipernatremia

Según la base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una cucharadita de bicarbonato contiene hasta mil 260 miligramos de sodio. Esta cantidad representa más de la mitad de la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los altos niveles de sodio en la sangre se denominan hipernatremia. Algunos de sus efectos son confusión, espasmos musculares, fatiga y sed excesiva. De igual manera, el consumo desmedido de sodio puede afectar la presión arterial, por lo que no se recomienda el uso de bicarbonato en personas con hipertensión.

Hipopotasemia

Healthline asegura que la ingesta prolongada de bicarbonato incrementa el riesgo de padecer hipokalemia, es decir, una deficiencia de potasio en la sangre. Este desequilibrio puede causar debilidad, fatiga, estreñimiento, calambres e incluso arritmias cardiacas.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos no recomienda el consumo de bicarbonato de sodio por más de dos semanas seguidas. Recuerda que este remedio se debe usar bajo supervisión médica.